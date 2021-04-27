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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 27 » 11:52:27

Полиция ищет житомирян, которые стали жертвами валютчиков на Житнем рынке

Вчера, 12:06:27 1581 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция ищет житомирян, которые стали жертвами валютчиков на Житнем рынке

 В Житомире разоблачили группировку валютчиков, которые сбывали клиентам поддельные доллары. Их задержали 13 апреля после продажи фальшивых банкнот вблизи Житнего рынка. Сейчас полицейские устанавливают других пострадавших от действий мошенников.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"Разоблачили группировку в составе 5 человек детективы Следственного управления ГУНП области совместно с оперативниками Управления стратегических расследований Житомирщины ДВР НПУ. В ходе следственных действий были проведены полтора десятка обысков, изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности и непосредственно задержаны три человека", - информирует полиция.


В рамках расследования полицейские устанавливают других горожан и жителей области, пострадавших от действий мошенников.

"Уважаемые граждане, если после обмена денег (валюты) вблизи Житнего рынка в г. Житомире вы обнаружили среди купюр фальшивые (независимо от того, как давно это произошло), сообщите об этом по телефонам 0688609937 или 102, или непосредственно обратившись в Главное управление Нацполиции в Житомирской области (Житомир, Старый Бульвар, 5/37)", - отмечают правоохранители.
Тэги: кидалы, валютчики, доллары, житний рынок, обмен валют
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Комментариев: 3
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 19:33:46, Вчера [Материал]

Ці так звані "кідали " там працювали не один десяток років. І саме цікаве, що частина з них колишні мєнти, зокрема з ППС.
dodo
2 No Name (dodo)   • 22:25:47, Вчера [Материал]

В том месте давно заметил новеньких молодых ребят.Старичков давно знаю и пользуюсь ихними услугами.Только они стоят около цветов.Не все там кидалы.
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:32:36, Вчера [Материал]

Хіба це зараз взагалі актуально??!
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