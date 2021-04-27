Полиция ищет житомирян, которые стали жертвами валютчиков на Житнем рынке

В Житомире разоблачили группировку валютчиков, которые сбывали клиентам поддельные доллары. Их задержали 13 апреля после продажи фальшивых банкнот вблизи Житнего рынка
. Сейчас полицейские устанавливают других пострадавших от действий мошенников.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"Разоблачили группировку в составе 5 человек детективы Следственного управления ГУНП области совместно с оперативниками Управления стратегических расследований Житомирщины ДВР НПУ. В ходе следственных действий были проведены полтора десятка обысков, изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности и непосредственно задержаны три человека", - информирует полиция.
В рамках расследования полицейские устанавливают других горожан и жителей области, пострадавших от действий мошенников.
"Уважаемые граждане, если после обмена денег (валюты) вблизи Житнего рынка в г. Житомире вы обнаружили среди купюр фальшивые (независимо от того, как давно это произошло), сообщите об этом по телефонам 0688609937 или 102, или непосредственно обратившись в Главное управление Нацполиции в Житомирской области (Житомир, Старый Бульвар, 5/37)"
, - отмечают правоохранители.