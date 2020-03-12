Мужчина в медицинской маске попытался ограбить пункт обмена валют в Житомире

В Житомире неизвестный мужчина в медицинской маске с предметом похожим на пистолет совершил разбойное нападение на пункт обмена валюты.
Инцидент произошел на улице Небесной Сотни вчера, 11 марта, передает Житомир лайф
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"После 14.00 часов в полицию поступило сообщение, что в пункт обмена валюты зашел неизвестный мужчина в медицинской маске и, угрожая работникам предметом похожим на пистолет, пытался похитить деньги. Работница не пострадала, поскольку находилась в бронированной кабинке. С места происшествия мужчина скрылся"
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Сейчас по данному факту начато уголовное производство и проводятся мероприятия по задержанию грабителя.