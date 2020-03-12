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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 12 » 08:55:40

Мужчина в медицинской маске попытался ограбить пункт обмена валют в Житомире

Сегодня, 08:55:40 1344 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мужчина в медицинской маске попытался ограбить пункт обмена валют в Житомире

 В Житомире неизвестный мужчина в медицинской маске с предметом похожим на пистолет совершил разбойное нападение на пункт обмена валюты.

Инцидент произошел на улице Небесной Сотни вчера, 11 марта, передает Житомир лайф.

"После 14.00 часов в полицию поступило сообщение, что в пункт обмена валюты зашел неизвестный мужчина в медицинской маске и, угрожая работникам предметом похожим на пистолет, пытался похитить деньги. Работница не пострадала, поскольку находилась в бронированной кабинке. С места происшествия мужчина скрылся", - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство и проводятся мероприятия по задержанию грабителя.
Тэги: маска, обмен валют, Житомир, ограбление
Комментариев: 2
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 10:15:11, Сегодня [Материал]
0

Понеслась
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:27:41, Сегодня [Материал]
+1

И где он маску нашел?
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