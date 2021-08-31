Продавали фальшивые доллары: в Житомире будут судить валютчиков с Житнего рынка

В Житомире будут судить валютчиков, которые на Житнем рынке продавали клиентам поддельные доллары. Им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила Житомирская областная прокуратура.
"По данным следствия, местный житель, с целью систематического сбыта поддельной валюты, сформировал преступную группировку, привлекая еще трех своих знакомых, 1980-1970 годов рождения. Установлено, что с марта по апрель 2021 года организованной группой совершены преступления, а именно, сбыто жителям Житомира и области 500 поддельных долларов США", - говорится в сообщении.
Разоблачены злоумышленники непосредственно во время сбыта одному из местных жителей фальшивых купюр.
Во время обысков в квартире фигурантов дела обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи. Также арестовано имущество обвиняемых, а именно, 6 автомобилей, дом и земельный участок.
"Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении преступной группы по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта и сбыта поддельной иностранной валюты (ч.ч. 2,3 ст. 199, ч. 2 ст. 190 УК Украины)" - информирует ведомство.
Дело будет рассматривать Королёвский районный суд города Житомира.
Стоит отметить, что санкция ч. 2
ст 199 предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет
с конфискацией имущества, тогда как ч. 3
- лишение свободы на срок от 8 до 12 лет
с конфискацией имущества.
Напомним, в Житомире разоблачили группировку валютчиков, которые сбывали клиентам поддельные доллары. Их задержали 13 апреля после продажи фальшивых банкнот вблизи Житнего рынка
. Полицейские разыскивали других пострадавших от действий мошенников
.