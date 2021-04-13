Срезали природную защиту: жители пригородного села страдают от шума трассы. ВИДЕО

В селе Пряжев Новогуйвинской объединенной громады срезали деревья, которые росли вдоль трассы и защищали дома от шума и пыли. Местные жители говорят, что теперь шум транспорта мешает им спать.
Люди требуют установить шумопоглощающие экраны и снова озеленить территорию, информирует "Суспільне".
"В конце февраля была уничтожена существующая природная защита, которая поглощала шум и давала нам возможность здесь жить, - говорит житель села Пряжев Владимир Матвиенко. - Посмотрите на эти загромождения - пообещали, что будут убирать, но прошло полтора месяца, и никто не убирает".
По словам Владимира Матвиенко, деревья вдоль трассы срезали по решению исполкома Сингуровского сельского совета.
Специалист земельного отдела Новогуйвинского поселкового совета Александр Некрашевич рассказал, что насаждения вырезали, реагируя на обращения людей.
"Мы были с комиссией сельского совета, были также специалисты, проводившие обследование, балансодержатели и специалист-эколог. Отреагировали на обращения граждан и срезали деревья", - говорит Некрашевич.
Жители Пряжева написали коллективное обращение о нарушении прав, адресовав его депутату Житомирского облсовета Татьяне Парфентиевой.
"Чтобы узнать сколько шума поглощали теперь уже срезанные деревья, мы обратились к специалистам областного лабораторного центра. Они сделали замеры и обнаружили, что шумы здесь превышают норму в несколько раз, а ситуация с экологией более-менее нормальная", - говорит Татьяна Парфентиева.
В настоящее время люди требуют убрать ранее срезанные деревья и посадить на их месте новые. А еще - установить вдоль трассы шумопоглощающие экраны или хотя бы ограничить скорость движения.
В Службе автомобильных дорог в Житомирской области отметили, что установка шумопоглощающих экранов будет стоить около 13 млн гривен. Сейчас дорожники не имеют таких средств.