Срезали природную защиту: жители пригородного села страдают от шума трассы. ВИДЕО

"В конце февраля была уничтожена существующая природная защита, которая поглощала шум и давала нам возможность здесь жить, - говорит житель села Пряжев Владимир Матвиенко. - Посмотрите на эти загромождения - пообещали, что будут убирать, но прошло полтора месяца, и никто не убирает".

"Чтобы узнать сколько шума поглощали теперь уже срезанные деревья, мы обратились к специалистам областного лабораторного центра. Они сделали замеры и обнаружили, что шумы здесь превышают норму в несколько раз, а ситуация с экологией более-менее нормальная", - говорит Татьяна Парфентиева.