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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 15 » 08:51:41

Дело коростышевского живодера, который ел собак, передали в суд

Вчера, 09:12:56 670 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дело коростышевского живодера, который ел собак, передали в суд

 В Житомирской области будут судить 26-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве и расчленении собак. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагические события, которые вызвали значительный резонанс среди местных жителей, произошли в феврале этого года в одном из сел Коростышевского района.
 

"Находясь на своем дворе (проживал в частном доме), мужчина увидел, что неподалеку на улице бегают собаки - овчарка, которая жила у односельчанки, и еще один беспородный бездомный пес. Тогда у злоумышленника и возник умысел, как он объяснил следствию, отведать собачатины. Поймав животных, расправился с ними особенно жестоко, применяя топор, ножи и пилу", - говорится в сообщении.


В ходе досудебного расследования мужчина свою вину признал.

В прокуратуре добавили, что потерпевшая, владелица овчарка, с целью возмещения ущерба, подала гражданский иск на сумму 50 тыс. грн.

"В среду, 14 апреля, Коростышевской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по факту умышленного особо жестокого обращения с двумя собаками, что привело к гибели, совершенное местным жителем (ч. 3 ст. 299 УК Украины)", - информирует ведомство.

Дело будет рассматривать Коростышевский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
 
В соцсети подозреваемый опубликовал открытое письмо, в котором он описал произошедшее и приносит свои извинения.



Тэги: Житомирская область, суд, живодер
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Комментариев: 1
Pound
1 Life is life (Pound)   • 11:13:01, Вчера [Материал]

Шкода, що його не можна на м"ясокомбінат здати.
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