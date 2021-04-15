Дело коростышевского живодера, который ел собак, передали в суд

В Житомирской области будут судить 26-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве и расчленении собак. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Трагические события, которые вызвали значительный резонанс среди местных жителей, произошли в феврале этого года
в одном из сел Коростышевского района.
"Находясь на своем дворе (проживал в частном доме), мужчина увидел, что неподалеку на улице бегают собаки - овчарка, которая жила у односельчанки, и еще один беспородный бездомный пес. Тогда у злоумышленника и возник умысел, как он объяснил следствию, отведать собачатины. Поймав животных, расправился с ними особенно жестоко, применяя топор, ножи и пилу", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования мужчина свою вину признал.
В прокуратуре добавили, что потерпевшая, владелица овчарка, с целью возмещения ущерба, подала гражданский иск на сумму 50 тыс. грн.
"В среду, 14 апреля, Коростышевской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по факту умышленного особо жестокого обращения с двумя собаками, что привело к гибели, совершенное местным жителем (ч. 3 ст. 299 УК Украины)"
, - информирует ведомство.
Дело будет рассматривать Коростышевский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
В соцсети подозреваемый опубликовал открытое письмо, в котором он описал произошедшее и приносит свои извинения.