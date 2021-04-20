Житомирский таможенник организовал схему поборов: за один груз требовал до $800

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Хмельницком завершило расследование в отношении начальника одного из таможенных постов житомирской таможни.
Следствие установило, что чиновник организовал схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателей за беспрепятственное таможенное оформление грузов.
"Так, за один растаможенный груз чиновник просил от 400 до 800 долларов США. В случае непредоставления указанных средств он угрожал создать искусственные препятствия в прохождении таможенного контроля, в частности инициировать проведение полного досмотра грузов и принять меры для увеличения стоимости таможенных платежей"
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Начальник таможенного поста отстранен от занимаемой должности.
Чиновник таможни подозревается в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.