Требовал взятку 20 тысяч: ГБР задержало капитана житомирской полиции. ФОТО

Государственное бюро расследований задержало следователя полиции Житомирской области. Известно, что правоохранитель требовал и получил неправомерную выгоду.
По информации ГБР
, правоохранитель хотел получить 20 000 гривен за якобы помощь в избежании уголовной ответственности за убийство.
"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком задержали старшего следователя одного из отделов полиции ГУНП в Житомирской области из-за получения должностным лицом неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК). По предварительной информации, правоохранитель требовал 20 000 гривен за содействие в избежании уголовной ответственности за убийство гражданина, который не был в статусе подозреваемого в уголовном производстве", - информирует ведомство.
Полицейского задержали после получения части взятки.
Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
ФОТО: ГБР