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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 26 » 14:57:05

Требовал взятку 20 тысяч: ГБР задержало капитана житомирской полиции. ФОТО

Сегодня, 15:21:38 1302 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Требовал взятку 20 тысяч: ГБР задержало капитана житомирской полиции. ФОТО

 Государственное бюро расследований задержало следователя полиции Житомирской области. Известно, что правоохранитель требовал и получил неправомерную выгоду.

По информации ГБР, правоохранитель хотел получить 20 000 гривен за якобы помощь в избежании уголовной ответственности за убийство.
 

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком задержали старшего следователя одного из отделов полиции ГУНП в Житомирской области из-за получения должностным лицом неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК). По предварительной информации, правоохранитель требовал 20 000 гривен за содействие в избежании уголовной ответственности за убийство гражданина, который не был в статусе подозреваемого в уголовном производстве", - информирует ведомство.


Полицейского задержали после получения части взятки.

Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.





ФОТО: ГБР
Тэги: взятка, полиция, ГБР
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