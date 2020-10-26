Требовал взятку 20 тысяч: ГБР задержало капитана житомирской полиции. ФОТО

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком задержали старшего следователя одного из отделов полиции ГУНП в Житомирской области из-за получения должностным лицом неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК). По предварительной информации, правоохранитель требовал 20 000 гривен за содействие в избежании уголовной ответственности за убийство гражданина, который не был в статусе подозреваемого в уголовном производстве", - информирует ведомство.