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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 27 » 13:46:32

В Житомирской области на взятке в $12000 задержали налогового инспектора. ФОТО

Сегодня, 13:53:32 450 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на взятке в $12000 задержали налогового инспектора. ФОТО

 Государственное бюро расследований задержало инспектора одного из отделов Государственной фискальной службы в Житомирской области во время получения взятки.

"По предварительной информации, чиновник подстрекал гражданина предоставить неправомерную выгоду в размере 12 000 долларов США работникам правоохранительного органа за закрытие уголовного производства", - информирует ГБР.

27 мая следователи ГБР задержали налоговика после получения неправомерной выгоды.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.










ФОТО: ГБР
Тэги: ГБР, налоговый инспектор, взятка
Комментариев: 3
Pound
1 Life is life (Pound)   • 13:56:21, Сегодня [Материал]
+2

Ого, аж впісявся бідолаха. Але вже так не по дитячі взяв грошенят.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 14:09:38, Сегодня [Материал]
0

Ошибки других их не учат. Не поделились - получите.
melan
3 melan (melan)   • 14:33:24, Сегодня [Материал]
0

....В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание....

То то и оно что в случае доказательства.
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