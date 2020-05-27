В Житомирской области на взятке в $12000 задержали налогового инспектора. ФОТО

Государственное бюро расследований задержало инспектора одного из отделов Государственной фискальной службы в Житомирской области во время получения взятки.
"По предварительной информации, чиновник подстрекал гражданина предоставить неправомерную выгоду в размере 12 000 долларов США работникам правоохранительного органа за закрытие уголовного производства"
, - информирует ГБР
.
27 мая следователи ГБР задержали налоговика после получения неправомерной выгоды.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
То то и оно что в случае доказательства.