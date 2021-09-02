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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 2 » 17:32:57

В Житомире на взятке 600 долларов погорел инспектор таможенного поста

Сегодня, 17:32:57 346 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на взятке 600 долларов погорел инспектор таможенного поста

 В Житомире разоблачили инспектора таможенного поста, который требовал от предпринимателя взятки за беспрепятственное растаможивание транспортных средств. Об этом 2 сентября сообщила Житомирская областная прокуратура.
 

"По данным следствия, главный государственный инспектор таможенного поста Киевской таможни потребовал от предпринимателя, чтобы он каждый раз предоставлял неправомерную выгоду на сумму 200 долларов США за беспрепятственное растаможивание транспортных средств (согласование ориентировочной стоимости каждого авто без увеличения платежей за такую растаможку). Чтобы избежать разоблачения своих незаконных действий и получения денежных средств, привлек таможенного брокера", - говорится в сообщении.


31 августа чиновника разоблачили после получения неправомерной выгоды в размере 600 долларов США.

На рабочем месте и в доме инспектора таможенного поста проведены обыски, во время которых изъята документация по проведению таможенных оформлений транспортных средств.

"Досудебное следствие продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и возможная причастность других лиц", - добавляет прокуратура.
Тэги: Житомир, прокуратура, таможня, взятка
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 19:01:31, Сегодня [Материал]

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