В Житомире на взятке 600 долларов погорел инспектор таможенного поста

"По данным следствия, главный государственный инспектор таможенного поста Киевской таможни потребовал от предпринимателя, чтобы он каждый раз предоставлял неправомерную выгоду на сумму 200 долларов США за беспрепятственное растаможивание транспортных средств (согласование ориентировочной стоимости каждого авто без увеличения платежей за такую растаможку). Чтобы избежать разоблачения своих незаконных действий и получения денежных средств, привлек таможенного брокера", - говорится в сообщении.