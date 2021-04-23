Для безопасности школьников в Житомире появится еще один поднятый до уровня тротуара пешеходный переход

"Возле каждой школы фактически есть пешеходные переходы, но так исторически сложилось, что возле нашей нет и не было, - говорит директор школы Елена Кулинич. - Я думаю, проект "TUMI: шлях до школи" очень классный, потому что мы приучим выполнять правила дорожного движения, которые сейчас вынуждены нарушать иногда и сами".