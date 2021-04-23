Для безопасности школьников в Житомире появится еще один поднятый до уровня тротуара пешеходный переход

В Житомире начали строительство поднятого пешеходного перехода возле школы №36 на улице Домбровского. Работы проводятся в рамках проекта "TUMI: шлях до школи", передает "Суспільне
".
Сейчас в 36-й школе учится более 500 детей. Подавляющее большинство из них каждое утро или нарушают правила дорожного движения, или идут более трехсот метров до ближайшего перехода.
"Возле каждой школы фактически есть пешеходные переходы, но так исторически сложилось, что возле нашей нет и не было, - говорит директор школы Елена Кулинич. - Я думаю, проект "TUMI: шлях до школи" очень классный, потому что мы приучим выполнять правила дорожного движения, которые сейчас вынуждены нарушать иногда и сами".
Завершить работы на объекте планируется в течение двух недель. Кроме поднятого пешеходного перехода, здесь обустроят новую дорожную разметку и освещение.
Стоимость работ составляет 551 000 гривен - это средства предоставленные городу в рамках безвозвратной технической помощи немецким обществом.
"Это стоимость поднятого пешеходного перехода с внесением соответствующих изменений в схему организации дорожного движения по улице Домбровского, ведь, кроме строительства перехода, есть потребность в нанесении дополнительной дорожной разметки. Также планируем установить дополнительное освещение пешеходного перехода", - отметил директор агентства развития города Борис Пахолюк.
Подобные переходы предусмотрены еще около трех школ Житомирской ОТГ.
Как сообщал "Журнал Житомира
", по улице Восточной для учеников школы №8 построили пешеходный переход с островком безопасности
.
Первые поднятые, безбарьерные пешеходные переходы появились в Житомире по улице Клосовского
.
Фото: Суспільне