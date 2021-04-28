Пасхальная ночь в Житомире: без общественного транспорта, но с онлайн-трансляцией богослужения

"На пасхальные праздники транспорт будет курсировать в обычном режиме. Ночные перевозки в пасхальную ночь не будут осуществляться, то есть транспорт будет ездить только днем, как это бывает и в другие выходные дни. Как раз сейчас стоит серьезно вопрос о выходе из "красной" зоны, поэтому любые массовые скопления людей не являются желанными", - рассказал начальник городского управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.