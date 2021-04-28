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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 28 » 14:19:18

Пасхальная ночь в Житомире: без общественного транспорта, но с онлайн-трансляцией богослужения

Сегодня, 14:30:18 48 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пасхальная ночь в Житомире: без общественного транспорта, но с онлайн-трансляцией богослужения

 В ночь с 1 на 2 мая в Житомире для верующих восточного обряда, которые будут праздновать Пасху, коммунальный транспорт курсировать не будет.

Троллейбусы, трамваи и маршрутки будут ездить по графику обычного выходного дня, информирует "Суспільне".
 

"На пасхальные праздники транспорт будет курсировать в обычном режиме. Ночные перевозки в пасхальную ночь не будут осуществляться, то есть транспорт будет ездить только днем, как это бывает и в другие выходные дни. Как раз сейчас стоит серьезно вопрос о выходе из "красной" зоны, поэтому любые массовые скопления людей не являются желанными", - рассказал начальник городского управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.


Главные соборы Житомира уже опубликовали расписание праздничных богослужений.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе (УПЦ МП) Пасхальная Божественная литургия состоится в 00:00 2 мая.



В Свято-Михайловском кафедральном соборе (ПЦУ) Праздничное Пасхальное Богослужение начнется в 23:30 1 мая. Для верующих организуют онлайн-траснляцию.
 
Михайловский собор напоминает, что в храме действуют карантинные ограничения:
 
  • За руку не здороваемся, тем более не целуемся;
  • Иконы, кресты, руку священнику не целуем, а просто кланяемся;
  • Святую воду и запивку после Причастия пьем из одноразовых стаканчиков;
  • В храм заходить в медицинской маске.
 
Тэги: пасха, Житомир
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