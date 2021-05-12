Городской голова объяснил, почему в Житомире так и не началось строительство Дворца спорта

Впервые о новом Дворце спорта в Житомире заговорили весной 2018 года. Тогда представили несколько футуристических проектов комплекса
. Строить планировали на Старом бульваре, на месте недостроенного гастрольного театра.
Через год определились с проектом
. Житомир должен был получить из госбюджета 30 миллионов гривен
на старт строительства и даже был выбран подрядчик
.
Однако, по состоянию на май 2021 года никакие строительные работы не проводятся, а земельный участок, на котором должна размещаться арена, зарастает травой.
12 мая во время онлайн-отчета "Журнал Житомира
" поинтересовался у городского головы о судьбе спортивного объекта.
Сергей Сухомлин заявил, что у Житомира забрали обещанное финансирование. В этом году город надеется все же получить средства и начать строительство.
"Нам государство в прошлом году выделило средства. 30 миллионов гривен на начало строительства и через месяц эти средства забрало назад, потому что в бюджете страны не было средств. В этом году мы снова подали документы на финансирование по этой программе. Ждем результатов, сейчас как раз идет конкурс. Если получим средства - начнем строительство", - сказал мэр Житомира.
Планировалось, что Дворец спорта на 3000 мест будет принимать соревнования по футзалу, баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону и крупные концерты.
Проектные изображения