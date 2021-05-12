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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 12 » 16:55:32

Городской голова объяснил, почему в Житомире так и не началось строительство Дворца спорта

Вчера, 16:55:32 1080 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Городской голова объяснил, почему в Житомире так и не началось строительство Дворца спорта

 Впервые о новом Дворце спорта в Житомире заговорили весной 2018 года. Тогда представили несколько футуристических проектов комплекса. Строить планировали на Старом бульваре, на месте недостроенного гастрольного театра.

Через год определились с проектом. Житомир должен был получить из госбюджета 30 миллионов гривен на старт строительства и даже был выбран подрядчик.

Однако, по состоянию на май 2021 года никакие строительные работы не проводятся, а земельный участок, на котором должна размещаться арена, зарастает травой.

12 мая во время онлайн-отчета "Журнал Житомира" поинтересовался у городского головы о судьбе спортивного объекта.

Сергей Сухомлин заявил, что у Житомира забрали обещанное финансирование. В этом году город надеется все же получить средства и начать строительство.


 

"Нам государство в прошлом году выделило средства. 30 миллионов гривен на начало строительства и через месяц эти средства забрало назад, потому что в бюджете страны не было средств. В этом году мы снова подали документы на финансирование по этой программе. Ждем результатов, сейчас как раз идет конкурс. Если получим средства - начнем строительство", - сказал мэр Житомира.


Планировалось, что Дворец спорта на 3000 мест будет принимать соревнования по футзалу, баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону и крупные концерты.
 

Проектные изображения



Тэги: Сухомлин, Житомир, Дворец Спорта, строительство
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Комментариев: 3
merks
1 Александра (merks)   • 17:28:32, Вчера [Материал]

Брехня. Міськрада не оплатила співфінансування. Через це забрали 30 мільйонів.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 19:18:35, Вчера [Материал]

туалет в гидропарке тоже похлду Киев не профинансировал....
melan
3 melan (melan)   • 19:19:05, Вчера [Материал]

срубили денег на проекте, на том и усё
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