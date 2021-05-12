Городской голова объяснил, почему в Житомире так и не началось строительство Дворца спорта

"Нам государство в прошлом году выделило средства. 30 миллионов гривен на начало строительства и через месяц эти средства забрало назад, потому что в бюджете страны не было средств. В этом году мы снова подали документы на финансирование по этой программе. Ждем результатов, сейчас как раз идет конкурс. Если получим средства - начнем строительство", - сказал мэр Житомира.