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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Февраль » 14 » 16:20:24

Горсовет не оставляет надежды построить в Житомире базу водных видов спорта

Сегодня, 16:21:24 516 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет не оставляет надежды построить в Житомире базу водных видов спорта

 Власти города не отказалась от идеи строительства базы водных видов спорта в Житомире на Корбутовке, но пока никаких сроков возобновления работы назвать нельзя. Все будет зависеть от возможностей бюджета и инициативности федераций, заинтересованных в подобной базе. Но земельный участок под строительство остается.

Об этом в комментарии сайту "Спортивний Житомир" рассказал городской голова Сергей Сухомлин.
 

"На данный момент земельный участок находится в собственности города, никаких других планов по передаче его кому-то или изменения назначения по нему нет. Там планируется строительство базы водных видов спорта. Но мы будем смотреть по возможностям бюджета.

Проект базы, возможно, будет пересматриваться, потому что за это время могли измениться подходы и требования федераций к соревнованиям и организации тренировочных процессов. Мы готовы работать со всеми федерациями, которые заинтересованы в этой базе и готовы обсуждать их видение и потребности, которые нужно было бы учесть при строительстве базы", - сказал мэр города.


Также Сергей Сухомлин рассказал, что к участку будущей базы построят дорогу за средства инвесторов.
 

"Еще один фактор, который сдерживал начало строительства - это был доступ к базе. Нужно было построить дорогу к этому объекту. Буквально на прошлой, внеочередной сессии был утвержден титул по капитальному ремонту дорог. И в нем есть как раз дорога, которая будет вести к базе. Ее построят за счет средств инвестора, который там сводит жилой квартал. Эта дорога будет использоваться для подъезда к кварталу, и к базе. Там же будет запущено строительство детского сада на средства инвестора и реабилитационного центра за счет средств американского фонда Миссия в Украине", - сказал Сухомлин.


Мэр Житомира также рассказал, почему строительство базы было отложено.
 

"После того как компания выиграла тендер и получила аванс. После этого были сорваны все сроки по работам. Компания просто исчезла и не выходила на связь. Мы подали в суд и здесь стоит отдать должное и полиции и прокуратуре, которые тоже работали по этому делу. Это все заняло около двух лет. Деньги были возвращены в бюджет. Мы не оставили идеи реализовать этот проект. Но тогда мы начали работы над стадионом "Спартак" и у нас просто не было средств на два объекта", - отметил Сергей Сухомлин.


Напомним, в декабре 2016 года за спорткомплексом "Динамо" на Корбутовке было начато строительство базы водных видов спорта. Строительство практически не велось и мэрия подала в суд на подрядчика, чтобы тот вернул авансовые средства в размере 630 тыс. грн.
Тэги: строительство, Сухомлин, водные виды спорта, Житомир
Комментариев: 3
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:37:33, Сегодня
0

Очередные нью-васюковские планы по распилу бабла.
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 16:40:36, Сегодня
+1

Коли це все побудують, то прохід до річкі буде?
Пятница13
3 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 16:56:54, Сегодня
-1

Будет.
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