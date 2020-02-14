Горсовет не оставляет надежды построить в Житомире базу водных видов спорта

"На данный момент земельный участок находится в собственности города, никаких других планов по передаче его кому-то или изменения назначения по нему нет. Там планируется строительство базы водных видов спорта. Но мы будем смотреть по возможностям бюджета.



Проект базы, возможно, будет пересматриваться, потому что за это время могли измениться подходы и требования федераций к соревнованиям и организации тренировочных процессов. Мы готовы работать со всеми федерациями, которые заинтересованы в этой базе и готовы обсуждать их видение и потребности, которые нужно было бы учесть при строительстве базы", - сказал мэр города.

"Еще один фактор, который сдерживал начало строительства - это был доступ к базе. Нужно было построить дорогу к этому объекту. Буквально на прошлой, внеочередной сессии был утвержден титул по капитальному ремонту дорог. И в нем есть как раз дорога, которая будет вести к базе. Ее построят за счет средств инвестора, который там сводит жилой квартал. Эта дорога будет использоваться для подъезда к кварталу, и к базе. Там же будет запущено строительство детского сада на средства инвестора и реабилитационного центра за счет средств американского фонда Миссия в Украине", - сказал Сухомлин.

"После того как компания выиграла тендер и получила аванс. После этого были сорваны все сроки по работам. Компания просто исчезла и не выходила на связь. Мы подали в суд и здесь стоит отдать должное и полиции и прокуратуре, которые тоже работали по этому делу. Это все заняло около двух лет. Деньги были возвращены в бюджет. Мы не оставили идеи реализовать этот проект. Но тогда мы начали работы над стадионом "Спартак" и у нас просто не было средств на два объекта", - отметил Сергей Сухомлин.