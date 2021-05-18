Рада уволила министра инфраструктуры Криклия и министра экономики Петрашко

Верховная Рада поддержала увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия - он возглавлял ведомство 20 месяцев.
Как сообщает Экономическая правда
, ранее Криклий подал в отставку по собственному желанию. Решение поддержали 284 народных депутата.
Во время представления кадрового вопроса глава транспортного комитета Рады Юрий Кисель сообщил о решении комитета рекомендовать освобождения Криклия с должности. Он также поблагодарил министра за сотрудничество с комитетом и наработку важных для транспортной отрасли решений.
Впоследствии экс-глава ведомства отчитался депутатам о достижениях за 20 месяцев работы. Он отметил неизменность приоритетного курса на евроинтеграцию, привлечения инвестиций, развитие инфраструктуры и одинаковых честных правил для всех.
В частности, Криклий сообщил об уровне выполнения соглашения с ЕС на уровне 42% против 18% в момент его назначения. Кроме того, было заключено 6 соглашений со значительными инвестициями со стороны ЕБРР и ЕИБ на сумму более 1,1 млрд евро.
Среди основных проблем министр отметил нехватку финансирования для инвестпроектов. Это касается, в частности, Укрзализныци, которая значительную часть доходов отдает в бюджет. В то же время, Администрация морпортов платила 90% прибыли в виде дивидендов государству. В этом году дивидендную политику удалось уменьшить до 50%.
Он отметил, что, к сожалению, транспортный подкомитет не смог несмотря на огромную работу рассмотреть и рекомендовать Раде профильный законопроект.
Среди достижений экс-министр подчеркнул проделанную работу по модернизации аэропортов, начало проектов концессии портов, принятие закона о внутреннем водном транспорте, внедрение автоматической фото- и видеофиксации, начало отбора эксперта для приобретения банка Укрпочтой.
Также он отметил, что Украина на 56 ступенек поднялась в рейтинге соблюдения авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Соглашение об открытом небе с ЕС ожидается уже в конце июня - начале июля.
Для преемников Криклий выделил главной задачей работу по справедливым тарифам и созданием независимого регулятора.
При ответе на вопрос нардепов он также назвал справедливые тарифы одним из основных шагов для реформы УЗ. Кроме того - рынок перевозок, привлечение международных партнеров для реструктуризации накопленных долгов и обновление подвижного состава.
Увольнение министра экономики
Верховная Рада уволила Игоря Петрашко
, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. За такое решение проголосовали 280 нардепов.
Перед голосованием заместитель главы профильного комитета Рады Роксолана Пидласа заявила, что комитет не поддержал увольнение Петрашко, рекомендовав Раде определиться путем голосования.
Отчитываясь перед парламентом, Петрашко основным достижением министерства за год работы назвал "стабилизацию экономики в условиях коронакризиса".
"Впервые в истории мы прошли кризис без кардинальных потрясений - в стабильной курсовом среде и с одновременным поднятием как минимальной, так и средней зарплаты"
, - в частности, сказал он.
"Поднятие зарплаты было абсолютно обоснованным, оно способствовало росту ВВП на 0,2% в годовом измирении и увеличению потребительского спроса"
, - отметил Петрашко, отвечая на вопросы нардепов.
По его словам, заложены основы для роста экономики и "получена положительная динамика с марта в т.ч. по росту экспорта, торговли, промпроизводства впервые за очень-очень много лет".
Среди достижений он также назвал реализацию программы "5-7-9%", которая, по его словам, "стала неотъемлемой частью для малого и среднего предпринимательства.
"Была инициирована новая программа по частичной безработице. Таким образом было сохранено 500 тыс рабочих мест и трудоустроено за этот год более 800 тыс человек. Нам удалось остановить рост безработицы", - добавил Петрашко.
Среди достижений в направлении АПК он, в частности, заявил о "подготовленной инфраструктуре для открытия рынка земли".
Также, по его словам, использовались рыночные методы для стабилизации цен на продукты.
Кроме этого, среди достижений он назвал то, что от приватизации бюджет получил более 2 млрд грн.
"Из того, что не удалось - поддержка национального производителя. Это тот амбициозный план, который мы не до конца достигли. Можно было бы быстрее запустить программу "инвестнянь"...", - также, в частности, заявил министр экономики.
Нардепы раскритиковали работу министра - в частности, из-за госрегулирования цен на горючее, ухудшения инвестклимата, 19 млрд грн убытков "Нафтогаза".