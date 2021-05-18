Рада уволила министра инфраструктуры Криклия и министра экономики Петрашко

"Была инициирована новая программа по частичной безработице. Таким образом было сохранено 500 тыс рабочих мест и трудоустроено за этот год более 800 тыс человек. Нам удалось остановить рост безработицы", - добавил Петрашко.

"Из того, что не удалось - поддержка национального производителя. Это тот амбициозный план, который мы не до конца достигли. Можно было бы быстрее запустить программу "инвестнянь"...", - также, в частности, заявил министр экономики.