Новые правительственные назначения: кто и вместо кого пришел в Кабмин

Верховная Рада проголосовала за назначение сразу четырех министров – обороны, по реинтеграции временно оккупированных территорий, экономики и по вопросам стратегических отраслей. Накануне депутаты уволили предыдущих министров
. Перед этим все они написали заявление об отставке по собственному желанию.
Как сообщает BBC News Украина
, один из уволенных министров Алексей Резников
уже вернулся в правительство на должность министра обороны.
Фото: УНІАН
Алексей Резников стал третьим руководителем оборонного ведомства при президентстве Владимира Зеленского. Кроме срочной службы в воздушно-десантных войсках, он никогда не был связан с армией или силовыми структурами.
Значительная часть его карьеры до работы в Кабмине – это адвокатская деятельность. Он родился во Львове и окончил Львовский национальный университет им.Франко по специальности "правоведение".
Во времена адвокатской деятельности вел несколько громких дел – третий тур президентских выборов в 2004 и защиту Виктора Ющенко, защиту Виктора Пинчука и Рината Ахметова по приватизации "Криворожстали".
Много лет работал в киевских властях с Виталием Кличко.
На его прежнюю должность – вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий – пришла депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук
. Она, как и ее предшественник в этой должности, со Львовщины.
Фото: УНІАН
Родившаяся в Рава-Русской, в 2010-2015 годах Ирина Верещук была мэром этого города.
Имеет очень разностороннее образование – от специальности "международная информация" Военного института при Львовской политехнике, юридического факультета Львовского университета имени Ивана Франко до Львовского регионального института государственного управления, а также защитила дипломную работу в Центре Восточноевропейских студий Варшавского университета.
В 2020 году Ирина Верещук баллотировалась в мэры Киева, но заняла лишь пятое место, набрав чуть более 5% голосов.
На должность министра стратегической промышленности вместо Олега Уруского назначили главу таможенной службы Павла Рябикина
.
Фото: УНІАН
Как и новый министр обороны, он имеет юридическое образование и является юристом-международником с дипломом и аспирантурой Киевского университета имени Тараса Шевченко, а стажировка проходила в университетах Лейпцига и Киля.
В 2005-2006 при президенте Ющенко Павел Рябикин уже работал в правительстве Юрия Еханурова в должности заместителя министра транспорта и связи. Затем был послом в Дании.
Он также успел поработать и в КГГА с Виталием Кличко – в 2014-2015 годах. А перед этим был членом парламента от фракции Кличко "УДАР".
Далее был гендиректором аэропорта "Борисполь", а на должность главы Таможенной службы его назначили менее года назад – в ноябре 2020 года.
Примечательно, что за месяц до назначения на таможню он баллотировался в Киевсовет от партии мэра Виталия Кличко "УДАР".
На должность министра экономики и целого первого вице-премьер-министра фракция "Слуга народа" предложила заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко
. Она заменила Алексея Любченко, у которого в день увольнения были обыски по делу о злоупотреблении налогами.
Фото: УНІАН
Сейчас она пришла в правительство из офиса президента, но в 2019-2020 уже работала в Кабмине в должности заместителя министра экономики – и в правительстве Алексея Гончарука, и в правительстве Дениса Шмыгаля.
Родившаяся в Чернигове Юлия Свириденко в 2018 исполняла обязанности главы Черниговской ОГА.
Образование новый министр экономики получила в Киевском торгово-экономическом университете.
Таким образом, количество женщин в правительстве Дениса Шмыгаля существенно увеличилось, и теперь их будет пятеро.
Ранее в правительстве Шмыгаля из 18 членов кабинета министров находились три женщины – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр социальной политики Марина Лазебна и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
В кресле уволенного министра экологии Романа Абрамовского как исполняющий обязанности пока будет работать его первый заместитель Руслан Стрелец
.
Он имеет дипломы о высшем образовании по четырем специальностям: "Международная экономика", "Правоведение", "Экология и охрана окружающей среды" и "Публичное управление и администрирование".