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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Ноябрь » 5 » 09:45:33

Новые правительственные назначения: кто и вместо кого пришел в Кабмин

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Новые правительственные назначения: кто и вместо кого пришел в Кабмин

 Верховная Рада проголосовала за назначение сразу четырех министров – обороны, по реинтеграции временно оккупированных территорий, экономики и по вопросам стратегических отраслей. Накануне депутаты уволили предыдущих министров. Перед этим все они написали заявление об отставке по собственному желанию.

Как сообщает BBC News Украина, один из уволенных министров Алексей Резников уже вернулся в правительство на должность министра обороны.

Фото: УНІАН

Алексей Резников стал третьим руководителем оборонного ведомства при президентстве Владимира Зеленского. Кроме срочной службы в воздушно-десантных войсках, он никогда не был связан с армией или силовыми структурами.

Значительная часть его карьеры до работы в Кабмине – это адвокатская деятельность. Он родился во Львове и окончил Львовский национальный университет им.Франко по специальности "правоведение".

Во времена адвокатской деятельности вел несколько громких дел – третий тур президентских выборов в 2004 и защиту Виктора Ющенко, защиту Виктора Пинчука и Рината Ахметова по приватизации "Криворожстали".

Много лет работал в киевских властях с Виталием Кличко.

На его прежнюю должность – вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий – пришла депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Она, как и ее предшественник в этой должности, со Львовщины.

Фото: УНІАН

Родившаяся в Рава-Русской, в 2010-2015 годах Ирина Верещук была мэром этого города.

Имеет очень разностороннее образование – от специальности "международная информация" Военного института при Львовской политехнике, юридического факультета Львовского университета имени Ивана Франко до Львовского регионального института государственного управления, а также защитила дипломную работу в Центре Восточноевропейских студий Варшавского университета.

В 2020 году Ирина Верещук баллотировалась в мэры Киева, но заняла лишь пятое место, набрав чуть более 5% голосов.

На должность министра стратегической промышленности вместо Олега Уруского назначили главу таможенной службы Павла Рябикина.

Фото: УНІАН

Как и новый министр обороны, он имеет юридическое образование и является юристом-международником с дипломом и аспирантурой Киевского университета имени Тараса Шевченко, а стажировка проходила в университетах Лейпцига и Киля.

В 2005-2006 при президенте Ющенко Павел Рябикин уже работал в правительстве Юрия Еханурова в должности заместителя министра транспорта и связи. Затем был послом в Дании.

Он также успел поработать и в КГГА с Виталием Кличко – в 2014-2015 годах. А перед этим был членом парламента от фракции Кличко "УДАР".

Далее был гендиректором аэропорта "Борисполь", а на должность главы Таможенной службы его назначили менее года назад – в ноябре 2020 года.

Примечательно, что за месяц до назначения на таможню он баллотировался в Киевсовет от партии мэра Виталия Кличко "УДАР".

На должность министра экономики и целого первого вице-премьер-министра фракция "Слуга народа" предложила заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко. Она заменила Алексея Любченко, у которого в день увольнения были обыски по делу о злоупотреблении налогами.
 

Фото: УНІАН

Сейчас она пришла в правительство из офиса президента, но в 2019-2020 уже работала в Кабмине в должности заместителя министра экономики – и в правительстве Алексея Гончарука, и в правительстве Дениса Шмыгаля.

Родившаяся в Чернигове Юлия Свириденко в 2018 исполняла обязанности главы Черниговской ОГА.

Образование новый министр экономики получила в Киевском торгово-экономическом университете.

Таким образом, количество женщин в правительстве Дениса Шмыгаля существенно увеличилось, и теперь их будет пятеро.

Ранее в правительстве Шмыгаля из 18 членов кабинета министров находились три женщины – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр социальной политики Марина Лазебна и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

В кресле уволенного министра экологии Романа Абрамовского как исполняющий обязанности пока будет работать его первый заместитель Руслан Стрелец.

Он имеет дипломы о высшем образовании по четырем специальностям: "Международная экономика", "Правоведение", "Экология и охрана окружающей среды" и "Публичное управление и администрирование".
Тэги: министры, правительство, кабмин
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