Новые старые лица: кто вошел в состав правительства Шмыгаля

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала обновленный состав Кабинета Министров Украины, предложенный новоизбранным премьер-министром Денисом Шмыгалем
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За новый состав правительства проголосовали 277 народных депутатов, передает "Новое время
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Новые назначения
Министр обороны — Андрей Таран (вместо Андрея Загороднюка).
Андрей Таран родился 4 марта 1955 года в семье военного в Германии, в городе Франкфурт-на-Одере. Имеет специальность военного инженера-радиотехника, проходил военную службу в армии СССР.
С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны Украины (вернулся туда в 1998 году). В 1994—1995 годах работал в Главном управлении разведки Министерства обороны.
Пять лет — с 1999 по 2004 год Таран был военным атташе при посольстве Украины в США. Он свободно владеет английским языком. С апреля по август 2015 года был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе. С декабря 2015-го по апрель 2016 года занимал должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.
Министр иностранных дел — Дмитрий Кулеба (вместо Вадима Пристайко).
Дмитрию Кулебе 38 лет, он родился в Сумах. Его отец Иван Кулеба — также известный украинский дипломат, был заместителем главы МИД Украины и послом в нескольких странах.
В 2003 году Кулеба-младший окончил Институт международных отношений КНУ им. Т. Шевченко (по специальности «международное право»). В нем же защитил диссертацию кандидата юридических наук.
Начал строить дипломатическую карьеру с 2003 года. 9 апреля 2016 стал постоянным представителем Украины в Совете Европы. Особенное внимание Кулеба уделял защите прав человека в оккупированном Россией Крыму, вовлечению Совета Европы в реализацию реформ в Украине и противодействию возвращению российской делегации в ПАСЕ.
С 29 августа 2019 года являлся вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко.
Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 года в городе Килия Одесской области. Окончил Киевский политехнический институт (квалификация — «специалист по информационным технологиям»), а также получил степень магистра в Украинской академии внешней торговли.
В 1997 году Пристайко впервые пришел в МИД Украины в качестве заместителя заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления ведомства.
С 2000-го по 2001 год работал украинским консулом в Сиднее, Австралия. Спустя годы дипломатической службы в 2007-м был назначен заместителем директора департамента НАТО в украинском МИД, а в 2017 стал главой Миссии Украины при Альянсе.
Летом 2019 года Пристайко короткое время занимал должность заместителя главы Офиса президента, а затем был министром иностранных дел Украины.
Министр развития общин и территорий — Алексей Чернышов (вместо Дениса Шмыгаля).
Алексею Чернышову 42 года, он родился в Харькове. Имеет два высших образования по специальностям экономика предприятия и правоведение.
С конца 1990-х годов до 2019-го работал в бизнесе. В частности, является основателем инвесткомпаний Eastgate Development, специализирующейся на развитии проектов коммерческой недвижимости; а также VI2 Partners, которая в 2017 году купила 20% акций сети супермаркетов Фуршет у французского оператора Auchan Group Ашан Україна.
28 октября 2019 года Чернышов был назначен указом президента Владимира Зеленского на должность главы Киевской областной государственной администрации.
Министр Кабинета министров — Олег Немчинов (вместо Дмитрия Дубилета).
Олег Немчинов родился 1 мая 1977 года во Львове в семье военных. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности «география», а также прошел военную подготовку при университете Львовская политехника.
В течение долгого времени работал преподавателем. На протяжении одного месяца — с января по февраль 2016 года — участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины. Помимо этого, Немчинов проходил службу в Государственной пограничной службе. Трижды безуспешно баллотировался в Верховную Раду.
В апреле 2017 года Олег Немчинов стал государственным секретарем Министерства молодежи и спорта Украины. Находился на этой должности до октября 2019-го.
Министр финансов — Игорь Уманский (вместо Оксаны Маркаровой).
Игорь Уманский родился 9 января 1975 года в городе Припять Киевской области.
В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, имеет степень кандидата экономических наук. В 2000—2003 годах работал в Минэкономики, а в 2004—2005 годах возглавлял департамент по работе с проблемными банками гендепартамента банковского надзора Нацбанка.
После этого Уманский был заместителем руководителей Укртранснафты (100%-ная дочка Нафтогаза), Государственного ипотечного учреждения и Государственного агентства инвестиций и инноваций.
Уманский дважды занимал должность первого замминистра финансов; был и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко, а также внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко.
Министр здравоохранения — Илья Емец (вместо Зоряны Скалецкой).
Илья Емец родился 21 февраля 1956 года в Воркуте на севере России в многодетной украинской семье.
В 1979 году окончил Киевский медицинский институт, получив специальность педиатра, после чего шесть лет проходил клиническую ординатуру по специальности «сердечно-сосудистая хирургия» в Институте сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук Украины.
Автор более 260 научно-методических и научных публикаций, создал в Украине школу кардиологии и кардиохирургии новорожденных. Емец — известный украинский врач и кардиохирург, директор Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии. Менее года возглавлял Минздрав в правительстве Николая Азарова.
Министр социальной политики — Марина Лазебная (вместо Юлии Соколовской).
Марина Лазебная родилась в селе Песковка Бородянского района Киевской области. В 1998 году окончила Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко.
С 2000 года Лазебная работала экспертом в Министерстве экономики, а в 2003-м стала главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений в секретариате Кабмина. Позже работала на той же должности в Управлении социальной политики и труда.
20 мая 2013 года Марина Лазебная возглавила Государственную службу занятости, ее назначил на эту должность своим указом Виктор Янукович, который на тот момент был президентом Украины. В августе 2019-го она возглавила Государственную социальную службу, однако уже 2 октября того же года Кабмин Алексея Гончарука ее уволил.
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий— Алексей Резников.
Алексею Резникову 53 года, он родом из Львова. Получил юридическое образование во Львовском университете им. И. Франко (специальность «правоведение»).
В 1994 году Резников получил адвокатскую лицензию и право заниматься соответствующей деятельностью. Несколько лет был депутатом Киевсовета и работал в КГГА.
Участвовал в разработке одного из проектов Налогового кодекса Украины, Закона Украины Об адвокатской деятельности и адвокатуре, изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины. Входил в состав членов Наблюдательного совета АО Ощадбанк. В начале 2000-х основал собственную юридическую компанию Правис, позже известную как Резников, Власенко и партнеры. После слияния с юрфирмой Магистр и партнеры компания работала под названием Magisters.
С сентября 2019 года был представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске.
Министр по делам ветеранов — Сергей Бессараб (вместо Оксаны Коляды).
Сергей Бессараб родился в селе Старые Кодаки Днепропетровской области. Сейчас ему 64 года. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. Фрунзе, Военную академию им. М. Фрунзе и Национальную академию обороны Украины.
Бессараб — кадровый советский и украинский военный. С 2015 года занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Министр молодежи и спорта — Вадим Гутцайт.
Вадим Гутцайт родился в 1971 году в Киеве. В будущем профессиональный фехтовальщик начал заниматься этим спортом в 1980 году. Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.
Участвовал в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне как фехтовальщик, где получил золотую медаль. Гутцайт является президентом Федерации фехтования Украины.
С 2018 года возглавлял Департамент молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации. Был кандидатом в народные депутаты Украины от партии Слуга народа на парламентских выборах 2019 года, однако позже отказался от участия в них.
Сохранили свои должности
- Министр внутренних дел — Арсен Аваков.
- Министр инфраструктуры — Владислав Криклий.
- Министр юстиции — Денис Малюська.
- Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации — Михаил Федоров.
Должности вакантны
- Министр образования. Ожидалось, что должность сохранит Анна Новосад, однако она решила уйти из правительства, поскольку не согласна с его новым составом.
- Министр энергетики. Кандидатура того, кто может возглавить ведомство вместо Алексея Оржеля, неизвестна.
- Министр культуры. Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский был согласен возглавлять ведомство лишь в случае сохранения единого министерства. Однако из-за отделения Министерства молодежи и спорта Бородянский не согласился работать в Кабмине, хотя увольнять его не планировали.
- Министр экономического развития. Министерство должен был возглавить Роман Жуковский (вместо Тимофея Милованова, который возглавлял объединенное Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства). Однако Жуковский, по информации НВ, отказался от предложения. По данным НВ, Жуковский передумал, поскольку ему было бы интереснее работать в Нацбанке. Но такого предложения ему не поступало.
- Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности (должность не была создана). На эту должность рассматривали кандидатуру 70-летнего Олега Коростелева, руководителя Киевского конструкторского бюро Луч. Однако Коростелев отказался идти в новый Кабмин. Причина — его возраст и желание заниматься исключительно КБ Луч.
- Министр аграрной политики (ведомство не было создано). Ожидалось, что ведомство возглавит Тимофей Милованов, однако он отказался им руководить — «по личным причинам».
Совет всем нормальным- валите из Украины как можно быстрее ради своего будущего и будущего своих деток. Не пожалеете.
"вали" в першу чергу сам, подавши приклад.
Але ж в Україні можливо прожити і не працюючи .
Чи не так?
А куди "валить" агентам кремля запропонуєш?
Штірліцу кацапському(піссіонару) з його командою?
Як позитив-це реагування на ситуацію з радикальними змінами в некомпетентному Кабміні котрі провалили економічну складову як на рівні економіки, так і на фіскальному рівні .
Як негатив-це та команда котра була особисто ним сформована і котра не виправдала надій і за ці провали він теж має нести відповідальність і на офіційному рівні це визнати.