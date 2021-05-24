Житомир попал в рейтинг городов с низким уровнем загрязнения воздуха

Житомир оказался на 27 месте в рейтинге промышленных городов с самым грязным воздухом. Об этом говорится в отчете
о состоянии загрязнения окружающей среды Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.
Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины проводилась по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах сети мониторинга гидрометеорологических организаций. В атмосферном воздухе определялось содержание 22 загрязняющих веществ, включая восемь тяжелых металлов.
Несмотря на общий низкий индекс загрязнения, специалисты отметили, что в Житомире загрязнение воздуха диоксидом азота в 2,5 раза превышает предельно допустимую концентрацию.
Кроме того, в течение 2020 года в Житомире фиксировали щелочные осадки. В почве возле силикатного комбината обнаружили высокое содержание меди и цинка.
Самым грязным индустриальным городом стал Мариуполь. Также высокий уровень загрязнения зафиксирован в Каменском, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье.