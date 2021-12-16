Современная система мониторинга будет следить за качеством воздуха в Житомире

"Данные из показателей исследования качества воздуха от газоанализатора будут поступать в отдельно определенное место оператора с сервером и компьютером. Одновременно эта информация будет поступать в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также будет открытой для общественности. Стационарный пост мониторинга непрерывно фиксирует и регистрирует загрязняющие вещества для выявления долговременных изменений содержания наиболее распространенных из них – пыли, углерода, диоксида серы, оксида азота, формальдегида, бензопирена и свинца. Также такая лаборатория может регулярно отбирать пробы воздуха для дальнейшего анализа", – пояснили в мэрии.