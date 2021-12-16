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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 16 » 17:43:28

Современная система мониторинга будет следить за качеством воздуха в Житомире

Вчера, 17:43:05 459 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Современная система мониторинга будет следить за качеством воздуха в Житомире

 В 2022 году в Житомире будет установлен стационарный пост наблюдения по исследованию качества атмосферного воздуха. Речь идет о внедрении новой системы государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха.

Как сообщили в городском совете, пункт установят на площади Освобождения, где есть большая транспортная развязка.
 

"Данные из показателей исследования качества воздуха от газоанализатора будут поступать в отдельно определенное место оператора с сервером и компьютером. Одновременно эта информация будет поступать в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также будет открытой для общественности. Стационарный пост мониторинга непрерывно фиксирует и регистрирует загрязняющие вещества для выявления долговременных изменений содержания наиболее распространенных из них – пыли, углерода, диоксида серы, оксида азота, формальдегида, бензопирена и свинца. Также такая лаборатория может регулярно отбирать пробы воздуха для дальнейшего анализа", – пояснили в мэрии.


До 2025 Житомир планирует установить еще дополнительные посты наблюдения. В общей сложности в городе их будет 6.
 

"Для четкого понимания реального состояния воздуха, причин и источников загрязнения, в Житомире будет установлено 6 постов. Имея достоверную информацию, сможем формировать и реализовывать четкие действия для улучшения качества воздуха. Одна такая установка достаточно дорогостояща – от 2 до 8 млн грн. Поэтому планируем ежегодно установливать по одной", – говорит Сергей Кондратюк, заместитель городского головы.


Где будут установлены другие посты сейчас решает комиссия по вопросам осуществления мониторинга в области охраны атмосферного воздуха и управления качеством атмосферного воздуха агломерации "Житомир".

По информации горсовета, в случае превышения показателей уровня загрязнения атмосферного воздуха будут внедряться меры по улучшению состояния воздуха или минимизации вредного влияния загрязнения на здоровье населения.

"Если это транспортная развязка, то могут быть изменения в организации дорожного движения, изменения в работе светофорных объектов, таких как "зеленая волна" и другое", - объясняют специалисты-экологи.

Как сообщал "Журнал Житомира", лабораторный центр обнаружил в Житомире 6 локаций, где в воздухе зафиксировали превышение содержания вредных веществ.
Тэги: Житомир, лаборатория, загрязнение, качество воздуха
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 22:14:48, Вчера [Материал]

молодцы
Honeywell HAQ стоит 200 баксов
кетайский с теми же функциями - 50
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 02:33:36, Сегодня [Материал]

Как все будет. Попилят бабло, поставят, будут периодически публиковать новости какой воздух. На этом все. Если кто-то наивный думает, что кто-то будет на основании полученных данных улучшать качество воздуха, то мне жаль таких наивных людей. Устанавливать комплексы за миллионы, чтобы просто коллекционировать данные - даже не знаю, богата ли наша страна на столько, чтобы сейчас вот так на ветер выкидывать деньги.
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