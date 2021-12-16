Современная система мониторинга будет следить за качеством воздуха в Житомире

В 2022 году в Житомире будет установлен стационарный пост наблюдения по исследованию качества атмосферного воздуха. Речь идет о внедрении новой системы государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха.
Как сообщили в городском совете
, пункт установят на площади Освобождения, где есть большая транспортная развязка.
"Данные из показателей исследования качества воздуха от газоанализатора будут поступать в отдельно определенное место оператора с сервером и компьютером. Одновременно эта информация будет поступать в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также будет открытой для общественности. Стационарный пост мониторинга непрерывно фиксирует и регистрирует загрязняющие вещества для выявления долговременных изменений содержания наиболее распространенных из них – пыли, углерода, диоксида серы, оксида азота, формальдегида, бензопирена и свинца. Также такая лаборатория может регулярно отбирать пробы воздуха для дальнейшего анализа", – пояснили в мэрии.
До 2025 Житомир планирует установить еще дополнительные посты наблюдения. В общей сложности в городе их будет 6.
"Для четкого понимания реального состояния воздуха, причин и источников загрязнения, в Житомире будет установлено 6 постов. Имея достоверную информацию, сможем формировать и реализовывать четкие действия для улучшения качества воздуха. Одна такая установка достаточно дорогостояща – от 2 до 8 млн грн. Поэтому планируем ежегодно установливать по одной", – говорит Сергей Кондратюк, заместитель городского головы.
Где будут установлены другие посты сейчас решает комиссия по вопросам осуществления мониторинга в области охраны атмосферного воздуха и управления качеством атмосферного воздуха агломерации "Житомир".
По информации горсовета, в случае превышения показателей уровня загрязнения атмосферного воздуха будут внедряться меры по улучшению состояния воздуха или минимизации вредного влияния загрязнения на здоровье населения.
"Если это транспортная развязка, то могут быть изменения в организации дорожного движения, изменения в работе светофорных объектов, таких как "зеленая волна" и другое"
, - объясняют специалисты-экологи.
Как сообщал "Журнал Житомира
", лабораторный центр обнаружил в Житомире 6 локаций, где в воздухе зафиксировали превышение содержания вредных веществ
.