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На улицах города должно стать безопаснее: Геращенко представил в Житомире полицейских офицеров громады

Сегодня, 11:21:11 648 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улицах города должно стать безопаснее: Геращенко представил в Житомире полицейских офицеров громады

 25 мая в Житомире состоялся официальный запуск 17 полицейских офисов для офицеров громад. На презентацию проекта в Житомир приехал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
 

«Житомир - это один из областных центров Украины, где граждане чувствуют себя наиболее безопасно. И в этом, убежден, заслуга эффективного взаимодействия органов местной власти и полиции. Сегодняшнее событие, старт большого проекта «Полицейский офицер громады» - это пример понимания важности вопроса безопасности населения теми, кто за нее отвечает. Доверие людей к органам власти зависит в том числе от качества, мобильности, приближения к людям полицейских. Поэтому такая реальная материально-техническая помощь правоохранителям действительно ценна. Министерство внутренних дел продолжает внедрение новых и новых проектов, направленных на повышение уровня безопасности от развития системы видеонаблюдения и к изменениям в образовательном процессе. Надеемся на поддержку этих инициатив в обществе», - сказал Геращенко.




Заместитель министра внутренних дел вручил 12 полицейским офицерам Житомирской и 2 - Иршанской территориальных громад сертификаты об успешном окончании обучения. Полицейским также передали ключи от 14 новых служебных автомобилей.



Подготовка офицеров проводилась при участии и содействии международных партнеров в течение почти трех месяцев на базе Днепропетровского государственного университета внутренних дел. А ей предшествовал конкурсный отбор, который проходил с участием представителей территориальных громад, в которых полицейские и будут работать.
 

«Сегодня 442 полицейских офицера громад в государстве обеспечивают безопасность 3,5 человек, преимущественно в сельской местности. Житомир - первый большой город в Украине, первый областной центр, где мы запускаем проект «Полицейский офицер громады». Именно из вашего города, по настоянию местных властей, начинается внедрение проекта в крупных городах. И мы идем к ним уже с опытом», - сказал собравшимся заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.




Запуск проекта в Житомире прокомментировал городской голова Сергей Сухомлин.
 

«Мы - первый областной центр, который присоединился к этому проекту. Хотя сначала он был ориентирован на сельскую местность, - мы решили проинвестировать безопасность в Житомире. Подписали Меморандум и начали работу! Это о безопасности и ответственности. Этих полицейских будут знать жители микрорайона, за которым он закреплен. И смогут обращаться при необходимости. Отбор не легкий: 4 человека на место! Полицейский офицер громады не будет отвлекаться на бумажную работу. Он будет иметь планшет и работать по своему графику. Он не участковый и не патрульный. Основная его задача - постоянная коммуникация с жителями микрорайона и его безопасность» - отметил Сухомлин.




По информации ГУ Нацполиции, внедрение проекта «Полицейский офицер громады» на Житомирщине проходит при поддержке американских партнеров.

Полицейский офицер громады - это следующий шаг в реформе Национальной полиции. Его основная цель - обеспечить каждую территориальную громаду отдельным офицером, который не только будет работать на территории этой громады, но и жить там.

Поскольку полицейский офицер станет полноправным представителем своей громады (которая возьмет на себя часть финансовой поддержки его работы), то и отчитываться он будет не только перед руководством, но и перед самой громадой.

Главная задача полицейского офицера громады - ориентироваться на потребности местного населения, поддерживать постоянный контакт с жителями, ежедневно обеспечивать порядок на своей территории, своевременно реагировать на проблемы громады и предотвращать совершение правонарушений.



Фото: ГУНП
Тэги: Житомир, МВД, Геращенко, офицеры громады, полиция
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