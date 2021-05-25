На улицах города должно стать безопаснее: Геращенко представил в Житомире полицейских офицеров громады

«Житомир - это один из областных центров Украины, где граждане чувствуют себя наиболее безопасно. И в этом, убежден, заслуга эффективного взаимодействия органов местной власти и полиции. Сегодняшнее событие, старт большого проекта «Полицейский офицер громады» - это пример понимания важности вопроса безопасности населения теми, кто за нее отвечает. Доверие людей к органам власти зависит в том числе от качества, мобильности, приближения к людям полицейских. Поэтому такая реальная материально-техническая помощь правоохранителям действительно ценна. Министерство внутренних дел продолжает внедрение новых и новых проектов, направленных на повышение уровня безопасности от развития системы видеонаблюдения и к изменениям в образовательном процессе. Надеемся на поддержку этих инициатив в обществе», - сказал Геращенко.

«Сегодня 442 полицейских офицера громад в государстве обеспечивают безопасность 3,5 человек, преимущественно в сельской местности. Житомир - первый большой город в Украине, первый областной центр, где мы запускаем проект «Полицейский офицер громады». Именно из вашего города, по настоянию местных властей, начинается внедрение проекта в крупных городах. И мы идем к ним уже с опытом», - сказал собравшимся заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

«Мы - первый областной центр, который присоединился к этому проекту. Хотя сначала он был ориентирован на сельскую местность, - мы решили проинвестировать безопасность в Житомире. Подписали Меморандум и начали работу! Это о безопасности и ответственности. Этих полицейских будут знать жители микрорайона, за которым он закреплен. И смогут обращаться при необходимости. Отбор не легкий: 4 человека на место! Полицейский офицер громады не будет отвлекаться на бумажную работу. Он будет иметь планшет и работать по своему графику. Он не участковый и не патрульный. Основная его задача - постоянная коммуникация с жителями микрорайона и его безопасность» - отметил Сухомлин.

Фото: ГУНП