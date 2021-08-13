Житомирские депутаты недовольны работой полицейских офицеров громады

В сессионном зале Житомирского городского совета состоялась встреча депутатов с 12 полицейскими офицерами громады, которые прошли соответствующий отбор и профессиональную подготовку при участии и содействии международных партнеров.
По информации полиции
, во время встречи обсудили состояние обеспечение правопорядка на территории громады, взаимодействие с местными жителями и результаты профилактической работы.
В частности сообщается, что в течение первого полугодия 2021 года полицейские офицеры обнаружили и прекратили в областном центре почти 630 административных правонарушений.
"Каждое одиннадцатое из них - это насилие в семьях, вынесено почти 40 срочных запретительных предписаний и 50 обидчиков взято на профилактический учет. Более 200 административных протоколов касались нарушений антиалкогольного законодательства", - отмечают в ГУНП.
Вместе с тем депутаты горсовета жалуются, что пока не видят работы полицейских офицеров громады.
"Не согласны депутаты и с графиком работы полицейских офицеров громады. Мол, график не может быть "офисным", акцент следует делать на вечерние часы. Также отмечалось, что из-за высокой нынешней статистики смертности на воде, ПОГам следовало бы больше внимания уделять разъяснительной работе на карьерах", - сообщает городской совет.
Офицеры утверждают, что на своих участках проводят колоссальную работу, особое внимание уделяется детям. Для своего участка они узнаваемы, им все больше доверяют и обращаются.
С сентября объявят набор еще 8 полицейских офицеров. Найти своего полицейского офицера громады можно по ссылке
.
Напомним, Житомир стал первым городом
в Украине, который внедрил пилотный проект полицейского офицера громады.