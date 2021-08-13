Житомирские депутаты недовольны работой полицейских офицеров громады

"Каждое одиннадцатое из них - это насилие в семьях, вынесено почти 40 срочных запретительных предписаний и 50 обидчиков взято на профилактический учет. Более 200 административных протоколов касались нарушений антиалкогольного законодательства", - отмечают в ГУНП.

"Не согласны депутаты и с графиком работы полицейских офицеров громады. Мол, график не может быть "офисным", акцент следует делать на вечерние часы. Также отмечалось, что из-за высокой нынешней статистики смертности на воде, ПОГам следовало бы больше внимания уделять разъяснительной работе на карьерах", - сообщает городской совет.