Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 28 Мая 2021    16:50:31
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 28 » 13:30:43

ДТП в Житомире: маршрутка с пассажирами врезалась в легковушку

Сегодня, 13:30:43 844 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
ДТП в Житомире: маршрутка с пассажирами врезалась в легковушку

 28 мая в Житомире на перекрестке проспекта Независимости и улицы Покровской произошло дорожно-транспортное происшествие: маршрутка с пассажирами столкнулась с автомобилем.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео обнародовало КП "Городской информационный центр".

"Сегодня 28 мая камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП, которое произошло в 9:34 на перекрестке улицы Покровской и проспекта Независимости", - сообщает информационный центр.

На кадрах видно, что маршрутка №110 двигалась по улице Покровской в ​​направлении центра города и выехала на перекресток уже на желтый свет. В это время по проспекту начал движение автомобиль Nissan Leaf. Водитель маршрутки не успел затормозить и врезался в заднюю часть легковушки.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получили лишь транспортные средства.





Тэги: маршрутка, Житомир, дтп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus