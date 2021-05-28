ДТП в Житомире: маршрутка с пассажирами врезалась в легковушку

28 мая в Житомире на перекрестке проспекта Независимости и улицы Покровской произошло дорожно-транспортное происшествие: маршрутка с пассажирами столкнулась с автомобилем.
Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео обнародовало
КП "Городской информационный центр".
"Сегодня 28 мая камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП, которое произошло в 9:34 на перекрестке улицы Покровской и проспекта Независимости"
, - сообщает информационный центр.
На кадрах видно, что маршрутка №110 двигалась по улице Покровской в направлении центра города и выехала на перекресток уже на желтый свет. В это время по проспекту начал движение автомобиль Nissan Leaf. Водитель маршрутки не успел затормозить и врезался в заднюю часть легковушки.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получили лишь транспортные средства.