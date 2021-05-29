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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Май » 29 » 18:28:54

В Украине поднимут тарифы на электроэнергию: названы даты и новые суммы

Сегодня, 18:28:54 451 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине поднимут тарифы на электроэнергию: названы даты и новые суммы

Кабинет министров Украины анонсировал повышение тарифов на электроэнергию. Суммы в платежках украинце могут измениться уже с 1 июля 2021 года. И цена может подняться в некоторых регионах почти в два раза. Сколько украинцы будут платить за электроэнергию в разных регионах Украины, рассказали в ТСН.

До 30 июня в Украине будет действовать нынешний тариф – 1,68 гривны за киловатт. С 1 июля тариф планируют поднять, и в разных регионах цены будут существенно отличаться.

В Киевской и Днепропетровской области тариф на электроэнергию будет колебаться от 2,60 до 2,96 гривны. А вот в Ивано-Франковской и Луганской области цена подпрыгнет намного больше – от 3,70 до 4 гривен за киловатт.

Как объясняют в Министерстве энергетики, это связано с разным тарифом на распределение электроэнергии. В Киеве он самый низкий, а в Луганской области самый высокий.

Стоит отметить, что льготный тариф для потребителей, которые используют менее 100 кВт-ч отменили и в апреле Верховная Рада не поддержала возвращение к этой практике. Для всех потребителей в Украине был установлен единый тариф – 1,68 кВт-ч.

По словам замминистра энергетики Юрия Бойко, повышение тарифов связано с тем, что увеличились цены на обеспечение передачи тока.

По данным издания "Слово и Дело", Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предложила Кабмину свой план повышения тарифов. Он разбит на этапы и растянут почти до конца 2023 года. Однако постановление пока еще находится на согласовании и окончательное решение еще не принято.
 

В Украине поднимут тарифы на электроэнергию: названы даты и новые суммы

Как менялись тарифы на электроэнергию в Украине (slovoidilo.ua)

 

Тэги: Цены, тарифы, электроэнергия
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Комментариев: 2
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1 Name Surname (viewer)   • 19:10:05, Сегодня [Материал]

Ось хороший ефір дивився про прийдешню вартість енергоносіїв
https://youtu.be/A1mAfLXVq2M
dakar
2 Инспектор Кранник (dakar)   • 20:40:19, Сегодня [Материал]

Пусть повышает. Ведь "Епоха бідность" вже скінчилась
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