Каким будет тариф на электроэнергию с 1 июля: что решило правительство

Минэнерго инициировало продолжение до 1 августа 2021 года срока действия ныне действующего механизма ВСО (возложение специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии).
Итак, для населения тариф пока останется 1,68 грн
за кВт⋅год, что примерно вдвое ниже реальных рыночных цен на электрическую энергию для промышленности. В случае отмены механизма ВСО, цена на электроэнергию для населения сразу же сравнялась бы с ценой для промышленности, то есть сразу выросла бы почти вдвое – до 3,5 грн за кВт·ч.
К примеру, в случае потребления 500 кВт·ч в месяц сумма в платежке увеличилась бы с 840 до 1750 грн. Для большинства населения Украины такая сумма просто неподъемная. К сведению: население – это один из самых мощных потребителей – потребляет почти 40% от общего объема производимой электроэнергии.
Сдерживать тарифы для населения и в дальнейшем будут компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» по ранее определенной схеме, потому что после запуска новой модели энергорынка Кабинет министров назначил их исполнителями механизма ВСО. Но слишком несправедливая правительственная политика по отношению к этим компаниям, а также манипуляции ловких дельцов с ценами на энергорынке вызвали резкое ухудшение финансового состояния компаний-участников ВСО.
К примеру, чтобы удержать от роста тариф для населения, правительство обязало «Энергоатом» продавать половину производимой электроэнергии за одну копейку за кВт⋅ч, то есть в десятки раз ниже себестоимости. А вторую половину правительство разрешило продавать на рынке по прямым договорам с промышленными потребителями – обычно это мощные промышленные предприятия страны. Но эта модель не обеспечила сбалансирования финансового состояния некогда одной из самых доходных компаний Украины, а наоборот загнала производителя электроэнергию в страшные долги – в апреле они достигли астрономической суммы – почти 23 млрд грн, из которых более 7 млрд грн – это долги, возникшие из-за задействованного механизма ВСО.
Поэтапное повышение цены на электроэнергию
Минэнерго считает неприемлемым действующую модель энергорынка, ведь если тариф для населения и в дальнейшем будут удерживать от роста, убытки «Энергоатома» и в дальнейшем будут увеличиваться на миллиарды гривен. Поэтому правительство решило постепенно приводить стоимость электроэнергии для населения до рыночного уровня. Делать это планируется за счет поэтапного изменения модели с применением механизма ВСО, то есть цены на электроэнергию для населения и в дальнейшем будет регулировать правительство.
Но расчеты для введения такой модели затянулись, поэтому и отложили ее введения до 1 августа 2021
. Как сообщают в Минэнерго, «ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае-июне, полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ВСО».
Действительно, как можно прогнозировать ситуацию на рынке, если там «схематоз» правит бал – ежемесячно ловкие дельцы продают – с применением различных сегментов рынка – на сотни миллионов гривен несуществующую электроэнергию, то есть торгуют «воздухом»? Придя 29 апреля на должность министра энергетики, Герман Галущенко впоследствии призвал руководство государственного регулятора (НКРЭКУ) безотлагательно принять меры для прекращения махинаций на энергетическом рынке. Но тогда Регулятор проигнорировал наработанные проекты решений, которые якобы сделали бы дальнейшие спекуляции и коррупционные схемы.
Тариф вырастет до более 3 грн за кВт⋅час
Теперь Минэнерго утверждает, что «часть мероприятий Регулятором уже осуществлена. Ожидаем принятия в ближайшее время следующих решений, которые помогут стабилизировать рынок. Уже в первой половине июля рассчитываем увидеть положительные результаты. Это создаст условия для возможности использования объективных данных для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ВСО для обеспечения длительного стойкого эффекта», – сообщили в Минэнерго. Действительно ли это так, покажет время.
Ноую модель министр энергетики Герман Галущенко обещал представить в конце июня, но не получилось. Правительство обещает ввести такую модель, где якобы будут сбалансированы интересы всех участников энергорынка, но с учетом минимального негативного влияния на бюджеты домохозяйств – их общее количество в Украине почти 16 млн семей.
Сейчас в правительстве обсуждают проект ВСО, который предусматривает деление потребителей на 4 категории:
- тех, кто потребляет до 100 кВт⋅год,
- далее –- от 100 кВт⋅год до 300 кВт⋅год,
- затем – от 300 кВт⋅год до 500 кВт⋅год,
- тех, кто потребляет более 500 кВт⋅год.
В зависимости от объемов потребления будет расти и тариф до примерно 3,5 грн за кВт⋅год.
Цена может увеличиться до 2,5 грн
По разным оценкам, для тех семей, которые используют много электроэнергии, цена может увеличиться с 1,68 до 2,5 грн за кВт·ч. Логика такого решения такова: богатые семьи, в которых много электроприборов, должны платить по реальной стоимости. Стоит отметить, что логика ошибочна, ведь если в квартире живет семья из 4-5 человек, и там установлен электрический бойлер для обогрева воды, то месячные объемы превысят 500 кВт·ч. Далее - если помещение отапливается электрическим котлом, то установленный государственным Регулятором месячный лимит потребления – 3000 кВт·ч. Платить за это лимит разрешено с учетом понижающих ночных коэффициентов, если включать котел только ночью. Каким будет тариф для таких потребителей, пока не известно.
Министр энергетики Герман Галущенко
заявил, что бедных украинцев будут защищать: те, кто тратит до 100 кВт·ч в месяц, будут платить меньше.
«Мы выделяем населения, потребляющее до 100 кВт. На сегодня это около 41% потребителей из 16,9 мдн домохозяйств. Проект нового ВСО предусматривает защиту этой категории населения из-за уменьшения тарифа», – отметил Галущенко.
Минэнерго совместно с НКРЭКУ должны усовершенствовать сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году, на основании которого правительству будет предложено обновленная редакция ВСО. Поэтому рост цены на электроэнергию – до более 3 грн за кВт⋅годину – это вопрос времени.
Напомним 1 января 2021 года правительство отменило льготный тариф для населения (0,9 грн за кВт⋅год) на первые 100 кВт⋅год потребленной электроэнергии. Решение об этом Кабмин принял 28 декабря 2020 года
, в результате уже с первого кВт⋅ч украинцы начали платить 1,68 грн – такой тариф должен действовать до 31 марта 2021 года. Но в конце марта Кабинет министров решил сохранить цену на электроэнергию для населения с 1 апреля на прежнем уровне – 1,68 гривен за кВт⋅ч, потом снова продолжил
такую же цену на май-июнь, а теперь – еще и на июль.