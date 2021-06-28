Каким будет тариф на электроэнергию с 1 июля: что решило правительство

К примеру, в случае потребления 500 кВт·ч в месяц сумма в платежке увеличилась бы с 840 до 1750 грн. Для большинства населения Украины такая сумма просто неподъемная. К сведению: население – это один из самых мощных потребителей – потребляет почти 40% от общего объема производимой электроэнергии.