С 1 августа без сюрпризов. Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию

До конца августа цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт-час. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль
.
"С 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-час. Правительство сегодня утвердило соответствующее решение. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии", - сказал Шмыгаль.
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что повышение цен на электроэнергию нужно отложить учитывая необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию.
Зеленский о тарифах на электроэнергию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил
, что вопрос повышения тарифов на электроэнергию будет обсуждаться на заседании СНБО.
"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет ..."
, - заявил Зеленский.
По словам президента, для некоторых категорий населения тариф должен быть меньше действующих 1,68 гривны за кВт-час.
"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковый информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий ничего не растет, но я бы здесь не говорил об обществе", - заявил президент.
Возможные тарифы
Сейчас в Украине действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей - 1,68 грн/кВт-час.
Сообщалось, что потребителей поделят на четыре категории в зависимости от объемов потребления (до 100 кВт-ч; 100-300 кВт-ч; 300-500 кВт-ч, от 500 кВт-ч).
В зависимости от того, какое количество электроэнергии будет использовать потребитель в течение месяца, его тариф будет отличаться. Меньше будут платить граждане, которые потребляют менее 100 кВт-час в месяц. Максимальный тариф для потребителей за использование электроэнергии может составить 3,4 грн/кВт-час.