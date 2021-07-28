С 1 августа без сюрпризов. Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию

"С 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-час. Правительство сегодня утвердило соответствующее решение. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии", - сказал Шмыгаль.

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковый информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий ничего не растет, но я бы здесь не говорил об обществе", - заявил президент.