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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Июль » 28 » 16:40:46

С 1 августа без сюрпризов. Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию

Сегодня, 16:40:46 262 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 августа без сюрпризов. Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию

 До конца августа цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт-час. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
 

"С 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-час. Правительство сегодня утвердило соответствующее решение. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии", - сказал Шмыгаль.


В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что повышение цен на электроэнергию нужно отложить учитывая необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию.
 

Зеленский о тарифах на электроэнергию


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос повышения тарифов на электроэнергию будет обсуждаться на заседании СНБО.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет ...", - заявил Зеленский.

По словам президента, для некоторых категорий населения тариф должен быть меньше действующих 1,68 гривны за кВт-час.
 

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковый информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий ничего не растет, но я бы здесь не говорил об обществе", - заявил президент.

 

Возможные тарифы


Сейчас в Украине действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей - 1,68 грн/кВт-час.

Сообщалось, что потребителей поделят на четыре категории в зависимости от объемов потребления (до 100 кВт-ч; 100-300 кВт-ч; 300-500 кВт-ч, от 500 кВт-ч).

В зависимости от того, какое количество электроэнергии будет использовать потребитель в течение месяца, его тариф будет отличаться. Меньше будут платить граждане, которые потребляют менее 100 кВт-час в месяц. Максимальный тариф для потребителей за использование электроэнергии может составить 3,4 грн/кВт-час.
Тэги: электроэнергия, тарифы, украина
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