Подорожание неизбежно: сколько придется платить за электроэнергию в 2021 году

"Тариф на газ было легко поднять, потому что сделали это в период низких рыночных цен. То есть сразу потребители не почувствовали на себе подорожания. С электроэнергией не хотели затрагивать вопрос до местных выборов. Потом начались дискуссии: ну как поднять сразу так резко?" – говорит человек из правительства.