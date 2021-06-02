Мэр показал, как будет выглядеть новая частная школа в одном из районов Житомира. ФОТО

В стенах городского совета представили проект нового учебного заведения на Корбутовке - частной школы "Всесвіт". Об этом в соцсети рассказал городской голова Сергей Сухомлин
.
"В апреле представители школы "Всесвіт" говорили о готовности спонсировать строительство их учебного заведения на Корбутовке. Сегодня подписали договор и посмотрели предварительные проектные предложения. Они еще будут прорабатываться", – отметил Сухомлин.
Мэр опубликовал изображения будущего учебного заведения. Судя по проекту, здание будет иметь современный дизайн, 3-4 этажа и яркий фасад.
Как сообщал "Журнал Житомира
", новое учебное заведение планируют построить в переулке Речном, 11
, где находился полуразрушенный бывший детский сад.
В настоящее время школа "Всесвіт" находится в арендованном помещении на улице Корабельной. После строительства собственного помещения, школа сможет вместить до 600 учеников – втрое больше, чем сейчас.
"Корбутовка стремительно развивается. Лишних мест в школах точно не будет. Тем более в заведении, которое уже более четверти века показывает хороший пример обучения и воспитания детей на базе правильных ценностей"
, – добавил Сергей Сухомлин.
Фото: Facebook / Сергій Сухомлин