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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 2 » 12:58:34

Мэр показал, как будет выглядеть новая частная школа в одном из районов Житомира. ФОТО

Сегодня, 12:58:34 1495 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэр показал, как будет выглядеть новая частная школа в одном из районов Житомира. ФОТО

 В стенах городского совета представили проект нового учебного заведения на Корбутовке - частной школы "Всесвіт". Об этом в соцсети рассказал городской голова Сергей Сухомлин.
 

"В апреле представители школы "Всесвіт" говорили о готовности спонсировать строительство их учебного заведения на Корбутовке. Сегодня подписали договор и посмотрели предварительные проектные предложения. Они еще будут прорабатываться", – отметил Сухомлин.


Мэр опубликовал изображения будущего учебного заведения. Судя по проекту, здание будет иметь современный дизайн, 3-4 этажа и яркий фасад.





Как сообщал "Журнал Житомира", новое учебное заведение планируют построить в переулке Речном, 11, где находился полуразрушенный бывший детский сад.

В настоящее время школа "Всесвіт" находится в арендованном помещении на улице Корабельной. После строительства собственного помещения, школа сможет вместить до 600 учеников – втрое больше, чем сейчас.

"Корбутовка стремительно развивается. Лишних мест в школах точно не будет. Тем более в заведении, которое уже более четверти века показывает хороший пример обучения и воспитания детей на базе правильных ценностей", – добавил Сергей Сухомлин.



Фото: Facebook / Сергій Сухомлин
Тэги: Житомир, школа
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Комментариев: 2
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 14:22:58, Сегодня [Материал]

Ну і де там буде школа на пров. Річковому, 11 ?? Там приватні будинки давно стоять: http://surl.li/vnzb
zt-gregori
2 Григорій (zt-gregori)   • 15:25:30, Сегодня [Материал]

ймовірно тут: https://i.imgur.com/jxETrWI.jpg
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