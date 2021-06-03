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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 3 » 08:54:08

Полиция задержала извращенца, который использовал 13-летнюю девочку для съемки порнографии

Сегодня, 08:54:08 496 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция задержала извращенца, который использовал 13-летнюю девочку для съемки порнографии

 В Житомирской области задержали 48-летнего мужчину, который развращал 13-летнюю девочку и использовал ее для съемки порнографии. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Развратные действия мужчины в отношении 13-летней девочки разоблачили правоохранители отдела миграционной полиции и Бердичевского райотдела ГУНП в Житомирской области. В ходе досудебного расследования, которое проходит под процессуальным руководством Бердичевской окружной прокуратуры, была установлена ​​причастность 48-летнего фигуранта к другим противоправным деяниям", - информирует полиция.


Как выяснилось, житель Коростышева делал фото порнографического характера с участием несовершеннолетней, обрабатывал их с помощью компьютерной техники, хранил и в дальнейшем распространял в интернете.

Следователи полиции объявили мужчине о подозрении в противоправных действиях по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 1 и ч. 3 ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемый находится под стражей. По совокупности совершенных преступлений ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Тэги: порнография, полиция, развращение, Житомирская область
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