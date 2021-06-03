Полиция задержала извращенца, который использовал 13-летнюю девочку для съемки порнографии

В Житомирской области задержали 48-летнего мужчину, который развращал 13-летнюю девочку и использовал ее для съемки порнографии. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Развратные действия мужчины в отношении 13-летней девочки разоблачили правоохранители отдела миграционной полиции и Бердичевского райотдела ГУНП в Житомирской области. В ходе досудебного расследования, которое проходит под процессуальным руководством Бердичевской окружной прокуратуры, была установлена причастность 48-летнего фигуранта к другим противоправным деяниям", - информирует полиция.
Как выяснилось, житель Коростышева делал фото порнографического характера с участием несовершеннолетней, обрабатывал их с помощью компьютерной техники, хранил и в дальнейшем распространял в интернете.
Следователи полиции объявили мужчине о подозрении в противоправных действиях по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 1 и ч. 3 ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается. Подозреваемый находится под стражей. По совокупности совершенных преступлений ему грозит до 12 лет лишения свободы.