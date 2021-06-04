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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 4 » 17:47:10

Мгновенная карма: харьковчанин разрисовал в Житомире здание суда и был задержан охраной

Сегодня, 17:47:10 435 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мгновенная карма: харьковчанин разрисовал в Житомире здание суда и был задержан охраной

 В Житомире парень разрисовал стены Житомирского окружного административного суда и сразу был задержан охраной учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления Службы судебной охраны в Житомирской области.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июня на улице Малой Бердичевской.

"Капрал Службы Сергей Остальский нес службу в составе суточного наряда, обеспечивая безопасность и охрану здания суда. С помощью камер видеонаблюдения он увидел человека, который аэрозольной краской обрисовывал фасад админздания", - говорится в сообщении.

Служба судебной охраны оперативно задержала "художника" и передала полицейским, которые прибыли на место происшествия.

Правоохранители доставили парня в горотдел полиции и составили на него соответствующие материалы. Правонарушителем оказался 21-летний харьковчанин.

Фото: Територіальне управління Служби судової охорони у Житомирській області
Тэги: вандализм, парень, Житомир, суд
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Комментариев: 2
Fedya
1 Jose (Fedya)   • 18:39:20, Сегодня [Материал]

про адольфовича что-то написал?
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 18:45:00, Сегодня [Материал]

Нормальний графіті-майстер тренує каліграфію на занедбаних стінах, подалі від сторонніх очей, щоб не ганьбитися. А цей свою срань в центрі міста малює, як і багато інших.
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