Мгновенная карма: харьковчанин разрисовал в Житомире здание суда и был задержан охраной

В Житомире парень разрисовал стены Житомирского окружного административного суда и сразу был задержан охраной учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления Службы судебной охраны в Житомирской области.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июня на улице Малой Бердичевской.
"Капрал Службы Сергей Остальский нес службу в составе суточного наряда, обеспечивая безопасность и охрану здания суда. С помощью камер видеонаблюдения он увидел человека, который аэрозольной краской обрисовывал фасад админздания"
, - говорится в сообщении.
Служба судебной охраны оперативно задержала "художника" и передала полицейским, которые прибыли на место происшествия.
Правоохранители доставили парня в горотдел полиции и составили на него соответствующие материалы. Правонарушителем оказался 21-летний харьковчанин.
Фото: Територіальне управління Служби судової охорони у Житомирській області