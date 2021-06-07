Партію «УДАР Віталія Кличка» на Житомирщині очолили перший заступник голови облради Олег Дзюбенко та журналіст Єгор Чечеринда. ФОТО

«Ми відгукнулися на заклик Віталія Кличка до місцевого самоврядування, представників громадського сектору, експертів та всіх небайдужих громадян консолідувати зусилля у боротьбі із викликами, що постали перед Україною. Перед нами – багато завдань. Ми маємо сформувати потужну команду на Житомирщині, яка послідовно буде відстоювати інтереси місцевого самоврядування, шукати та пропонувати ефективні рішення у розв’язанні проблем українців, докладати максимум зусиль для досягнення європейських стандартів життя в Україні», – сказав Олег Дзюбенко.