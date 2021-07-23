Олег Дзюбенко: «Вірю, що Малинський центр культури і дозвілля стане знаковим місцем!»

У Малині відкрили КЗ “Центр культури і дозвілля”. Про це повідомив Олег Дзюбенко, перший заступник голови Житомирської обласної ради.
“Ми це зробили! Вітаю малинчан із відкриттям Центру культури і дозвілля! Багато років ця пам'ятка архітектури місцевого значення була в аварійному стані. Тут не було води, постійно протікав дах, система опалення застаріла, сипався фасад. Працювати в таких умовах було просто небезпечно, - на своїй сторінці у фейсбуці
3 роки роботи і от, нарешті, ми відкрили КЗ “Центр культури і дозвілля”!
Втілити цей проєкт вдалося завдяки фінансуванню ДФРР, Малинської районної та міської рад. Фундамент, ремонт стін і сцени, фасаду, внутрішніх приміщень, системи водовідведення, опалення, дах - це був справді капітальний ремонт! Загальна вартість проєкту склала понад 30 мільйонів гривень, це важлива інвестиція у розвиток малинської громади та розквіту нашої культури.
Дякую керівництву обласної державної адміністрації, колегам-депутатам усіх рівнів, які зрозуміли і підтримали ініціативу, усім, хто надихав і допоміг зберегти й відновити цей заклад!
Я радію за людей, адже тепер у Малині є затишне місце, де можуть об'єднатися талановиті й творчі особистості, громада буде розвиватися, а ми збережемо культурну спадщину нашого рідного краю.
На Малинщині є багато чудових колективів і тепер вони зможуть працювати у сучасному, зручному, світлому приміщенні і у безпеці. Вірю, що Малинський центр культури і дозвілля стане знаковим місцем! Ще раз вітаю! Натхнення усім!”
Довідково
: Малинський будинок культури був збуваний у 20-х роках минулого століття. 1966 року приміщенню присвоїли статус пам’ятки місцевого значення.