Олег Дзюбенко: «З 30-річчям Незалежності! Україна буде сильною!»

Дорогі земляки!

Вітаю вас із Днем Державного Прапора та 30-річчям Незалежності України!

Багатовікова історія нашого народу, наші цінності, здобутки, успіхи та традиції – це те, що надихає усіх нас творити заради України, берегти її та щоденно боротися за неї.

Сьогодні у нашої країни лише один шлях – це шлях до успіху та процвітання! За часів Незалежності виросло не одне покоління патріотів, які дбають про нашу державу та її успішне майбутнє. Адже століттями наші предки боролися за нашу Незалежність, сьогодні за нашу державу б’ються незламні сини та дочки України. Дякую кожному, хто відстоює і захищає інтереси нашої держави та усіх українців!

Бажаю усім добробуту, наснаги, здоров’я, успіху! Сил кожному з нас щоденно змінювати нашу державу на краще!

Україна буде сильною і квітучою! Зі святом! Слава Україні!