В партії «УДАР Віталія Кличка» сформували перелік ключових результатів для країни напередодні візиту президента України до США

Візит президента України до США та його зустріч з президентом Байденом мають принести максимальну користь для України. Успішність будь-якої зустрічі вищого та найвищого рівня визначається досягнутими домовленостями та їх відповідністю національним інтересам нашої держави.
Президент і його офіс від самого початку завищували суспільні очікування від візиту, проте за весь час не було оприлюднено порядку денного та переліку питань, які планується опрацювати під час візиту.
«УДАР Віталія Кличка» підкреслює, що зустріч з президентом США має бути використана для того, щоб просунутися вперед і досягти принципових результатів на стратегічних напрямках, а не стати винятково іміджевим кроком Володимира Зеленського.
Насамперед потрібно розпочинати переговори щодо укладення двосторонньої Оборонної угоди, яка сприятиме якісному посиленню спроможності України протистояти збройній агресії Росії. Актуальним питанням для України є посилення підтримки вступу України до НАТО з боку США, а в найближчій перспективі – надання їй Плану дій щодо членства в Альянсі. Необхідно також говорити про розширення та посилення санкцій проти російського агресора, які сприятимуть деокупації українських територій.
Україна також зацікавлена в новій якості співробітництва з США в енергетичній сфері, яке б допомогло компенсувати негативний вплив Північного потоку-2. Це співробітництво може включати американські інвестиції в українську енергетику, допомогу в її реформуванні, програму сприяння в розвитку атомної та відновлювальної енергетики в Україні тощо.
Для встановлення справді стратегічного партнерства українській стороні варто також порушити тему відновлення роботи на постійній основі двосторонньої Комісії стратегічного партнерства Україна-США і домовитися про призначення наступної зустрічі комісії у Києві для обговорення важливих питань двостороннього порядку денного на рівні керівників зовнішньополітичних відомств.
Стратегічні відносини з країнами усталеної демократії будуються не завдяки поодиноким зустрічам, а винятково на основі тривалої та кропіткої роботи з розбудови демократичних інститутів, дотримання прав людини, прозорості та підзвітності органів влади, покращення інвестиційного клімату.
Додатково: На 31 серпня запланований візит президента В.Зеленського до США. Офіційна мета поїздки - зустріч з президентом США Д.Байденом. Початково візит планувався на кінець липня, потім був перенесений на 30 серпня, а за тиждень до поїздки стало відомо, що зустріч відбудеться 31 серпня.
Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»