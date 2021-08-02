Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 03 Августа 2021    01:43:14
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Август » 2 » 19:40:09

Партії Кличка та мера Чернігова Атрошенка підуть на вибори до Ради на платформі політсили «УДАР»   ПОЛІТИКА  

Вчера, 19:40:09 255 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Партії Кличка та мера Чернігова Атрошенка підуть на вибори до Ради на платформі політсили «УДАР»

 30 липня у Чернігові відбувся «Форум єдності», де партія «УДАР Віталія Кличка» та «Рідний дім» Владислава Атрошенка підписали меморандум про об’єднання зусиль та співпрацю. Зазначені в меморандумі цілі сторони домовилися досягти, зокрема, через їх спільну участь у загальнонаціональних виборах на базі політичної партії «УДАР Віталія Кличка».

«Партія «УДАР» у формуванні платформи єдності перейшла від слів до справи. Наразі тривають перемовини з низкою політичних сил, які виявили бажання об’єднати свої зусилля з УДАРом Віталія Кличка для подолання викликів, перед якими стоїть Україна. Віталію Кличку вдалося переконати багатьох політиків, мерів, представників місцевого самоврядування, експертів і активістів у тому, що для об’єднання не обов’язково чекати виборів. Об’єднуватися потрібно вже зараз. Професійні, обізнані з ситуацією в регіонах люди об’єднавшись зможуть почати вирішення нагальних проблем уже сьогодні. Як на місцевому рівні, так і в усій Україні», - зазначив Олег Дзюбенко,  голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».



Заклик Віталія Кличка до об’єднання почули і в регіонах розпочалася активна фаза формування платформи єдності.

 «Сьогодні людей турбують бідність, коронавірус, несправедливі тарифи, захмарні ціни, війна. Чи може Чернігів чи Київ впоратися з такими викликами самотужки? Навряд. Саме тому ми консолідуємося. Саме тому ми з вами сьогодні тут. Разом. Саме тому наш форум сьогодні називається Форум Єдності», - наголосив лідер «УДАРу» Віталій Кличко.

 «Час консолідувати зусилля на національному рівні. Ми маємо спільно захищати інтереси громадян, пропонувати більш ефективні рішення, допомагати владі почути людей і вирішувати їхні проблеми. Не під час виборів, а зараз. Не коли вигідно комусь, а коли потрібно країні», - наголошують в «УДАРі».

Мер Чернігова, лідер партії «Рідний дім» Владислав Атрошенко є одним з лідерів за рівнем підтримки серед мерів країни. На місцевих виборах 2020 року він виграв у першому турі, отримавши 77,5% голосів виборців. Лідер «УДАРу» Віталій Кличко також виграв вибори мера Києва у першому турі, отримавши 50,5% голосів виборців і зберігає за собою цей рівень підтримки за даними останніх опитувань.

Пресслужба політичнї партії «УДАР Віталія Кличка»
Тэги: УДАР Виталия Кличко
Новости партнеров
Комментариев: 2
PashaZT
1 Pavel (PashaZT)   • 22:04:24, Вчера [Материал]

Выборам осенью быть?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 22:16:25, Вчера [Материал]

рагули совсем оскотинились
как можно голо-совать за кандидата в такой сорочке....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus