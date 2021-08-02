Партії Кличка та мера Чернігова Атрошенка підуть на вибори до Ради на платформі політсили «УДАР»

30 липня у Чернігові відбувся «Форум єдності», де партія «УДАР Віталія Кличка» та «Рідний дім» Владислава Атрошенка підписали меморандум про об’єднання зусиль та співпрацю. Зазначені в меморандумі цілі сторони домовилися досягти, зокрема, через їх спільну участь у загальнонаціональних виборах на базі політичної партії «УДАР Віталія Кличка».
«Партія «УДАР» у формуванні платформи єдності перейшла від слів до справи. Наразі тривають перемовини з низкою політичних сил, які виявили бажання об’єднати свої зусилля з УДАРом Віталія Кличка для подолання викликів, перед якими стоїть Україна. Віталію Кличку вдалося переконати багатьох політиків, мерів, представників місцевого самоврядування, експертів і активістів у тому, що для об’єднання не обов’язково чекати виборів. Об’єднуватися потрібно вже зараз. Професійні, обізнані з ситуацією в регіонах люди об’єднавшись зможуть почати вирішення нагальних проблем уже сьогодні. Як на місцевому рівні, так і в усій Україні
», - зазначив Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».
Заклик Віталія Кличка до об’єднання почули і в регіонах розпочалася активна фаза формування платформи єдності.
«Сьогодні людей турбують бідність, коронавірус, несправедливі тарифи, захмарні ціни, війна. Чи може Чернігів чи Київ впоратися з такими викликами самотужки? Навряд. Саме тому ми консолідуємося. Саме тому ми з вами сьогодні тут. Разом. Саме тому наш форум сьогодні називається Форум Єдності
», - наголосив лідер «УДАРу» Віталій Кличко.
«Час консолідувати зусилля на національному рівні. Ми маємо спільно захищати інтереси громадян, пропонувати більш ефективні рішення, допомагати владі почути людей і вирішувати їхні проблеми. Не під час виборів, а зараз. Не коли вигідно комусь, а коли потрібно країні», - наголошують в «УДАРі
».
Мер Чернігова, лідер партії «Рідний дім» Владислав Атрошенко є одним з лідерів за рівнем підтримки серед мерів країни. На місцевих виборах 2020 року він виграв у першому турі, отримавши 77,5% голосів виборців. Лідер «УДАРу» Віталій Кличко також виграв вибори мера Києва у першому турі, отримавши 50,5% голосів виборців і зберігає за собою цей рівень підтримки за даними останніх опитувань.
Пресслужба політичнї партії «УДАР Віталія Кличка»