Тиск на лідера УДАРу Віталія Кличка – це спроби Банкової знищити політичного конкурента, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»

Влада не полишає спроби зачистити політичне поле від конкурентів. Офіс президента продовжує атакувати партію «УДАР» та її лідера Віталія Кличка. Протягом останніх днів правоохоронців знову активно обшукують київські комунальні підприємства та структурні підрозділи КМДА. У такий спосіб Банкова намагається створити підґрунтя, щоб, всупереч законам, призначити головою КМДА «зальотного» ручного ставленика, а не того, кого обрали кияни. Такі дії - це не лише порушення закону, це – зневага до киян.
Влада вдається до перевірених методів тиску на політичних опонентів, які активно застосовуються зокрема в Росії та інших авторитарних країнах. «Була б людина – а справа проти неї знайдеться» – саме таким гаслом керуються ті, хто віддають накази.
Атака на Київ триває з травня. І з того часу немає жодного підтвердження звинуваченням, жодного обвинувального вироку чи навіть розгляду справи по суті у законний спосіб. Бо очевидно, що основна мета Банкової – це політичний тиск, а не законність.
Тиск чиниться не лише на Віталія Кличка, але й на інших «ударівців». Правоохоронці вривалися з обшуками до будинків партійців, навідувалися й до лідера «УДАРу».
Банкова вбачає у Віталію Кличку головного конкурента. Лідер партії «УДАР» має один з найвищих рейтингів довіри українців та найменший серед політиків антирейтинг.
Додатковим стимулом для посилення тиску стало об’єднання «УДАРу Віталія Кличка» з іншими політичними силами для консолідації зусиль у протидії некомпетентній владі.
Зухвалі дії правоохоронців за вказівкою керівництва ОП та за підтримки провладних народних обранців засвідчують, що Банкова готова йти до кінця у знищенні політичного конкурента будь-якою ціною. Навіть ціною зупинки столиці.
Проте результат буде протилежним до очікуваного оточенням президента. У новітній історії українці вже неодноразово доводили здатність робити правильні висновки з атак влади на своїх конкурентів. Без сумніву, так буде і цього разу, якщо Банкова не одумається.
Вимагаємо від влади зупинити тиск на політичну партію «УДАР Віталія Кличка» та її лідера за допомогою підконтрольних правоохоронних органів.
Звертаємося до керівників та працівників правоохоронних органів: пам’ятайте, ті, хто віддає злочинні накази, знаходять спосіб сховатися у Ростові чи в якомусь іншому місті. Проте виконавці, як правило, стають цапами відбувайлами.
Закликаємо міжнародних партнерів відреагувати на дії української влади та допомогти повернути її на шлях законності.
Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»