Допомога у 2,7 млрд доларів від МВФ має піти на підтримку підприємців, а не чиновників, - заява партії  «УДАР Віталія Кличка»

«УДАР Віталія Кличка» застерігає владу від «проїдання» безповоротної фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду та вимагає прозоро розподілити її, враховуючи довгострокові інтереси України.

Рада керуючих МВФ надала безумовну та безповоротну фінансову допомогу всім країнам, що співпрацюють з Фондом. Таким чином Фонд вирішив підтримати національні економіки, що постраждали внаслідок пандемії. Україна у межах цієї допомоги отримає 2,7 млрд. доларів. Йдеться не про кредит – ці кошти не потрібно повертати.

Це дуже вчасна допомога. Дефіцит українського бюджету зростає. Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку впав до мінімуму за два останніх роки. На вересень припадає пік виплат за борговими зобов’язаннями України. Проте влада може піддатися спокусі використати «подарунок» від МВФ для «латання дірок» та підвищення власного рейтингу.

«УДАР Віталія Кличка» закликає владу вчинити мудро та спрямувати ці кошти на підтримку та розвиток реального сектору економіки. Безповоротна грошова допомога від МВФ має бути спрямована на заходи, які дозволять суттєво покращити добробут українців не лише сьогодні.



«Один з найкращих варіантів – підтримати малий та середній бізнес, надавши йому доступ до дешевих кредитів. Особливої уваги потребують підприємці, який найбільше постраждали від карантину. Доступ до кредитів реально забезпечити через цільову програму рефінансування державних банків. Такі інвестиції можуть створити підґрунтя для зростання економіки у короткостроковій перспективі», - зазначає Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».



Отримані кошти також доцільно спрямувати на завершення реформ, які є обов’язковою умовою для продовження співпраці з МВФ за програмою stand-by, а також для вступу України до ЄС та НАТО.

Ефективна влада має бути далекоглядною та планувати розвиток держави не на місяць чи рік, а на десятиліття вперед. Допомога від МВФ має стати подарунком усім українцям, а не лише уряду.



Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»