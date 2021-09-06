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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Сентябрь » 6 » 16:02:29

Для забезпечення гідних пенсій необхідно стимулювати економіку, а не збільшувати податки, – «УДАР Віталія Кличка»   ПОЛІТИКА  

Вчера, 15:41:55 522 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для забезпечення гідних пенсій необхідно стимулювати економіку, а не збільшувати податки, – «УДАР Віталія Кличка»

 В «УДАРі Віталія Кличка» переконані – якщо держава буде допомагати підприємцям, знижувати податки та впроваджувати програми для громадян, які працюють за кордоном, залучати інвестиції і осучаснювати пенсійну систему – усе це дасть можливість українцям, які працюють, отримувати гідну пенсію. Про це заявляє Житомирська обласна організація партії «УДАР Віталія Кличка» на своїй сторінці у фейсбуці.

«УДАР Віталія Кличка» постійно наголошує, що сильна розвинена економіка України – головна запорука соціального забезпечення громадян і пенсійного також. В країні потрібно впроваджувати сучасну систему накопичувальних пенсійних рахунків, але не за рахунок збільшення податків. Це дасть можливість українцям, які працюють, отримувати гідну пенсію», - зазначив Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації «УДАР Віталія Кличка».

Нагадаємо, нещодавно Міністр фінансів Сергій Марченко визнав, що нинішня пенсійна реформа наближається до колапсу. За його прогнозами українці, яким сьогодні 40 років, на державну пенсію можуть не чекати. «УДАР Віталія Кличка» застерігає – такі прогнози лише збурюють суспільство. Натомість в «УДАРі» пропонують розвивати економіку, а не збільшувати податки.  

За прогнозами звіту «Майбутнє пенсійної системи України: адекватність, охоплення і стійкість», опублікованому на сайті Міжнародної організації праці, за відсутності справжньої пенсійної реформи за 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій.

Пресслужба Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка»


 
Тэги: УДАР Виталия Кличко
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:41:55, Вчера [Материал]

бла-бла-бла! Де ви були коли піднімали і піднімають ціну на газ і єлектроєнєргію? Грабують ліси7 Травлять воду в річках? одіти білу рубашку цього замало потрібно проводити і фінансувати бокс. а саме федерацію бокса Житомирськоі області . до речі 20 листопада в Житомирі пройдуть матчові зустрічі на Кубок " Полісся" присвячений памяті Руслану Оглу( президент житомирськоі обласноі федераціі боксу) Проводить ЖОФБ. Віце президент Ревенко Евгеній. тел. 0632428134
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