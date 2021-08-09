«УДАР Віталія Кличка» організував спортивні змагання у Малині. ФОТО

8 серпня у Малині відбулись спортивні змагання. Захід відбувся в міському парку культури й відпочинку ім. Миколи Миклухо-Маклая за підтримки Житомирської обласної організації та Малинського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка».
«Хлопці змагалися в підтягуванні на перекладині та віджиманні на брусах, а дівчата в присіданні з власною вагою та віджиманні від підлоги. Дякую «УДАРу» та спортивному клубу «Титан» за надані призи та організацію такого турніру. Участь у заході взяли професійні спортсмени і аматори, переможці отримали неймовірні емоції», - розповів активіст Малинського міського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Ігор Онищенко.
«Спорт об’єднує. Тому «УДАР Віталія Кличка» підтримує такі заходи та талановиту молодь. Якраз тому ми й вирішили провести такий турнір. Нам приємно, що усі учасники заходу були в захваті, адже такі змагання раніше практично не відбувались. Участь у цьому турнірі взяли не тільки професійні спортсмени, а й аматори, люди просто проходили повз і долучались», - розповів Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка».
Участь у спортивному змаганні взяли понад 20 учасників. Переможці отримали пам’ятні нагороди та призи.
Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»