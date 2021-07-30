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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Июль » 30 » 14:11:30

«УДАР Віталія Кличка» запропонував низку заходів щодо стримування  небезпечного штаму коронавірусу   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 14:11:53 273 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«УДАР Віталія Кличка» запропонував низку заходів щодо стримування  небезпечного штаму коронавірусу

 У червні в Україні виявили новий штам коронавірусу «Дельта». Цей вид важко виявити і контролювати, він швидше передається та більш заразний. В деяких країнах захворюваність від нового штаму досягла 80%  від усіх заражень. Вчені уже називають його домінуючим. За даними ВООЗ цей вид коронавірусу уже поширився в 111 країнах світу.

«Епідемія COVID-19 у світі не відступає, а лише набирає обертів. Зараз поширюються нові штами вірусу - «дельта» та «дельта+»,  які витісняють раніше вивчені версії. Цей штам уже в Україні і зрозуміло, що незабаром нашу  державу очікує новий виток коронавірусу. Для уникнення тяжких наслідків нової хвилі епідемії ковіду населення має масово вакцинуватися. Ми повинні робити все можливе, щоб зменшити ризики», - наголосив Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».

«УДАР Віталія Кличка» запропонував низку заходів щодо стримування  небезпечного штаму коронавірусу:
 
  • Вакцинуватися мають усі – це єдина наявна зброя проти епідемії.
  • Одне з ключових завдань для влади – оптимально розподілити фінансовий  тягар з компенсації  невідворотних втрат у процесі боротьби з коронавірусом між центральним та місцевими бюджетами.
  • Ключовий принцип: усі заходи, що ініційовані центральною владою та які  призводять до втрати доходів місцевих бюджетів або збільшення їхніх  видатків, мають бути компенсовані з державного бюджету у вигляді  збільшення міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам.

Серед заходів у медичній сфері потрібно:
  • зупинити відтік з ковідних лікарень фахових медиків та повернути всіх, які звільнилися під час попередніх хвиль епідемії. Для цього потрібно виділити з бюджету достатньо коштів на доплати медикам;
  • остаточно врегулювати механізм оперативного перепрофілювання  відомчих лікарень у ковід-диспансери;
  • обладнати ковідні відділення додатковими кисневими точками;
  • збільшити кількість ліжко-місць із підведеним киснем.

Важливо підтримати бізнес, який найбільше може постраждати від  наслідків чергової хвилі коронавірусу та локдауну. Для цього «УДАР Віталія Кличка» «пропонує:
 
  • спростити і розширити видачу доступних кредитів для бізнесу та  збільшити бюджет програми компенсації кредитних ставок для  бізнесу;
  • передбачити компенсацію частини недоотриманого прибутку  підприємцям, що не зможуть вести бізнес через карантинні  обмеження;
  • зменшити орендну плату з відповідною компенсацією з бюджету;
  • зменшити ставки податків, наприклад, ставку ПДВ для соціально значущих товарів, передусім продуктів харчування;
  • ввести мораторій на підвищення ставок податків для бізнесу;
  • тимчасово звільнити підприємців, які підпадають під карантинні  обмеження, від сплати ЄСВ та єдиного податку з відповідним  збільшенням трансфертів з державного бюджету місцевим  бюджетам, а також збільшенням фінансування Пенсійного фонду з  державного бюджету;
  • запровадити пільгове розміщення реклами на комунальних носіях.

За весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 251 869 людей.  Одужали – 2 186 353 особи, летальних випадків – 52 930.



Олег Дзюбенко лідер Житомирської обласної організації партії УДАР Віталія Кличка

Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»
Тэги: УДАР Виталия Кличко
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 16:17:53, Сегодня [Материал]

И эти туда же, уже одна мадам у нас вирус сдерживала, только вирус об этом ничего не знал.
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