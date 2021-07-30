У червні в Україні виявили новий штам коронавірусу «Дельта». Цей вид важко виявити і контролювати, він швидше передається та більш заразний. В деяких країнах захворюваність від нового штаму досягла 80% від усіх заражень. Вчені уже називають його домінуючим. За даними ВООЗ цей вид коронавірусу уже поширився в 111 країнах світу.
«Епідемія COVID-19 у світі не відступає, а лише набирає обертів. Зараз поширюються нові штами вірусу - «дельта» та «дельта+», які витісняють раніше вивчені версії. Цей штам уже в Україні і зрозуміло, що незабаром нашу державу очікує новий виток коронавірусу. Для уникнення тяжких наслідків нової хвилі епідемії ковіду населення має масово вакцинуватися. Ми повинні робити все можливе, щоб зменшити ризики», - наголосив Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».
«УДАР Віталія Кличка» запропонував низку заходів щодо стримування небезпечного штаму коронавірусу:
- Вакцинуватися мають усі – це єдина наявна зброя проти епідемії.
- Одне з ключових завдань для влади – оптимально розподілити фінансовий тягар з компенсації невідворотних втрат у процесі боротьби з коронавірусом між центральним та місцевими бюджетами.
- Ключовий принцип: усі заходи, що ініційовані центральною владою та які призводять до втрати доходів місцевих бюджетів або збільшення їхніх видатків, мають бути компенсовані з державного бюджету у вигляді збільшення міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам.
Серед заходів у медичній сфері потрібно:
- зупинити відтік з ковідних лікарень фахових медиків та повернути всіх, які звільнилися під час попередніх хвиль епідемії. Для цього потрібно виділити з бюджету достатньо коштів на доплати медикам;
- остаточно врегулювати механізм оперативного перепрофілювання відомчих лікарень у ковід-диспансери;
- обладнати ковідні відділення додатковими кисневими точками;
- збільшити кількість ліжко-місць із підведеним киснем.
Важливо підтримати бізнес, який найбільше може постраждати від наслідків чергової хвилі коронавірусу та локдауну. Для цього «УДАР Віталія Кличка» «пропонує:
- спростити і розширити видачу доступних кредитів для бізнесу та збільшити бюджет програми компенсації кредитних ставок для бізнесу;
- передбачити компенсацію частини недоотриманого прибутку підприємцям, що не зможуть вести бізнес через карантинні обмеження;
- зменшити орендну плату з відповідною компенсацією з бюджету;
- зменшити ставки податків, наприклад, ставку ПДВ для соціально значущих товарів, передусім продуктів харчування;
- ввести мораторій на підвищення ставок податків для бізнесу;
- тимчасово звільнити підприємців, які підпадають під карантинні обмеження, від сплати ЄСВ та єдиного податку з відповідним збільшенням трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, а також збільшенням фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету;
- запровадити пільгове розміщення реклами на комунальних носіях.
За весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 251 869 людей. Одужали – 2 186 353 особи, летальних випадків – 52 930.
Олег Дзюбенко лідер Житомирської обласної організації партії УДАР Віталія Кличка
Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»