Житомирський «УДАР Віталія Кличка» організував футбольний турнір в Брусилові

Адже для нас важливо підтримувати талановиту молодь та їхніх наставників, ми розуміємо, що чемпіонами не народжуються, ними стають. Лише з активною молоддю Україна буде сильною», – наголосив Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».