Житомирський «УДАР Віталія Кличка» організував футбольний турнір в Брусилові

В Брусилові відбувся футбольний турнір, присвячений Дню фізичної культури і спорту. Участь у змаганні взяли 5 команд: ФК «Брусилів», ФК «Хомутець», ФК «Газм’яс», ФК «Олімпік», ФК «Колос». Захід організували й провели житомирські «УДАРівці».
«УДАР Віталія Кличка» постійно підтримує спорт та обдаровану молодь. Тому ми вирішили провести футбольний турнір у Брусилові. До Дня фізичної культури і спорту ми реалізували низку спортивних заходів в Житомирській області. Зокрема, відзначили грамотами, подяками та пам’ятними нагородами тренерів Малинщини та їхніх вихованців.
Адже для нас важливо підтримувати талановиту молодь та їхніх наставників, ми розуміємо, що чемпіонами не народжуються, ними стають. Лише з активною молоддю Україна буде сильною», – наголосив Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».
Перемогу у фінальному матчі проти ФК «Хомутець» здобув ФК «Брусилів» з рахунком 6:4.
«Глядачі і спортсмени були в захваті, вийшло дуже захоплююче змагання! Дякуємо організаторам та учасникам за це спортивне свято»
, – розповів Андрій, який прийшов підтримати брусилівських футболістів.
Переможці та учасники отримали пам’ятні кубки, призи, медалі та інші відзнаки.
Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»