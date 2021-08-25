«УДАР Віталія Кличка» привітав житомирян з Днем Державного Прапора та 30-річчям Незалежності України

Вікторина, призи, фотозона та великий пиріг — святом «Україна буде сильною!» вітала житомирян з Днем Державного Прапора та 30-річчям Незалежності України Житомирська обласна організація політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Свято відбулося на майдані Корольова. За словами голови виконкому Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Вікторії Ієговської, кожен, хто долучився до святкування, отримав гарний настрій та подарунки.



«День Державного Прапора та 30-річчя Незалежності України — це два значущих свята для нашої держави, для всіх Українців. Житомирська обласна організація політичної партії „Удар Віталія Кличка“ не стала осторонь. Ми вирішили привітати житомирян та всіх гостей міста, і організували свято. Сьогодні відбулася вікторина, де задавали питання про Україну, про Віталія Кличка, про День Незалежності, про Державний Прапор України», — розповідає голова виконавчого комітету Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Вікторія Ієговська.



Правильно відповісти на питання про Україну для учасників свята було зовсім не складно, адже кожен, хто прийшов на захід «Україна буде сильною!», патріот своєї держави.

«Виграв тут подарунки, відповів на три питання про Україну, так як добре знав її історію. Я народився в Україні, я люблю Україну, це моя земля, моя держава. Я Українець, і я горджуся цим. Добре, що є Україна, вільна і незалежна», — каже Андрій.

«Я знав площу України, і отримав чашку та кепку. День народження, 30 років незалежності України — це таке свято, яке відзначають всі українці. Україна — це найкрасивіша країна. Я її люблю за те, що вона виділяється, вона має красиві місця та гарний прапор. Мені дуже подобається прапор України, бо він синьо-жовтий. Навіть якби була можливість, я б не переїхав в іншу країну», — каже Дмитро.

Вікторія Ієговська каже: свято від «УДАРу Віталія Кличка» вдалося завдяки житомирянам, які своєю обізнаністю в історії, продемонстрували любов до Батьківщини.

«Тут дуже позитивні емоції у наших маленьких діточок, у їх батьків, і ми впевнені, що з такою молоддю Україна буде сильною», — каже Вікторія Ієговська, голова виконавчого комітету Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».



