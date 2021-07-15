Лідер «УДАРу» Віталій Кличко очолив національний рейтинг голів держадміністрацій, - Олег Дзюбенко

“За 5-ти бальною шкалою Віталій Кличко отримав 4,17 бала. Це найвищий показник з усіх. Для нас дуже важливо, що експерти так високо оцінили його роботу. Бути номером один - це велика відповідальність і приклад для інших”, - зазначив Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії “УДАР Віталія Кличка”.