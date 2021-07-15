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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Июль » 15 » 14:59:49

Лідер «УДАРу» Віталій Кличко очолив національний рейтинг голів держадміністрацій, - Олег Дзюбенко   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 14:59:49 225 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лідер «УДАРу» Віталій Кличко очолив національний рейтинг голів держадміністрацій, - Олег Дзюбенко

 Лідер “УДАРу”, мер Києва Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу голів державних адміністрацій журналу “Кореспондент”. Про це розповів Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії “УДАР Віталія Кличка”.
 

За 5-ти бальною шкалою Віталій Кличко отримав 4,17 бала. Це найвищий показник з усіх. Для нас дуже важливо, що експерти так високо оцінили його роботу. Бути номером один - це велика відповідальність і приклад для інших”, - зазначив Олег Дзюбенко, голова  Житомирської обласної організації партії “УДАР Віталія Кличка”.



Журналісти видання та експерти склали рейтинг на основі низки показників: економічного, політичного, підтримки в місцевій раді, відносин з центральною владою, підтримки в парламенті та медійності на рівні країни.

Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії “УДАР Віталія Кличка”


Тэги: Дзюбенко, УДАР Виталия Кличко
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Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 16:35:27, Сегодня [Материал]

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