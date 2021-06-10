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Не справился с управлением: на трассе в Житомирской области перевернулась машина

Сегодня, 10:35:05 652 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не справился с управлением: на трассе в Житомирской области перевернулась машина

 Утром 10 июня на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие: легковушка слетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

"Сегодня около 5 часов во время патрулирования автомобильной дороги Киев-Чоп инспекторам полиции поступило сообщение, что автомобиль Jac съехал в кювет", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получило только транспортное средство.

На водителя автомобиля патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП) КоАП.

Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомирщина, дтп
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