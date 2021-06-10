Не справился с управлением: на трассе в Житомирской области перевернулась машина

Утром 10 июня на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие: легковушка слетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"Сегодня около 5 часов во время патрулирования автомобильной дороги Киев-Чоп инспекторам полиции поступило сообщение, что автомобиль Jac съехал в кювет"
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По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получило только транспортное средство.
На водителя автомобиля патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП) КоАП.
Фото: патрульная полиция