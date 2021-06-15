В Житомирской области проверили 37 детских лагерей: в 6 обнаружили нарушения

ГУ Госпродпотребслужбы проверило в Житомирской области 37 детских лагерей - в 6 учреждениях обнаружили нарушения. Об этом сообщается на сайте управления.
"Проверено в процессе функционирования 36 пришкольных лагерей и 1 загородный лагерь круглосуточного пребывания ("Спутник"). Нарушение требований действующего законодательства выявлены во время проверки 6 пришкольных лагерей"
, - говорится в сообщении
.
Среди нарушений: несоблюдение противоэпидемических мероприятий и организация питания детей.
В частности, обнаружили ненадлежащие условия для соблюдения правил гигиены, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, несоблюдение условий и сроков хранения продуктов.
На ответственных за санитарное и эпидемическое состояние составили административные протоколы.