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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 16 » 16:57:06

В Житомире неизвестный разбил табло на остановке: полиция разыскивает вандала. ВИДЕО

Сегодня, 16:57:06 402 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире неизвестный разбил табло на остановке: полиция разыскивает вандала. ВИДЕО

 В Житомире камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина палкой разбил информационное табло на остановке общественного транспорта.

Как сообщили в городском информационном центре, инцидент произошел ночью 14 июня рядом с телецентром на улице Театральной.
 

"14 июня около двух часов ночи неизвестным лицом повреждено информационное табло остановки "Телецентр", расположенного на улице Театральной в г. Житомире", - информирует коммунальное предприятие.


На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударил палкой табло, а затем повредил камеру видеонаблюдения.

Видеоматериалы уже передали в полицию. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Тэги: Житомир, вандализм, табло
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Комментариев: 2
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 17:39:49, Сегодня [Материал]

Слава Украине! Придуркам слава!
melan
2 melan (melan)   • 18:08:57, Сегодня [Материал]

Суровые житомирские кугуты. И что в это время делал оператор инфо центра, слабо было полицию вызвать??? Наверное дрыхнул когда табло разбивали.
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