В Житомире неизвестный разбил табло на остановке: полиция разыскивает вандала. ВИДЕО

В Житомире камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина палкой разбил информационное табло на остановке общественного транспорта.
Как сообщили
в городском информационном центре, инцидент произошел ночью 14 июня рядом с телецентром на улице Театральной.
"14 июня около двух часов ночи неизвестным лицом повреждено информационное табло остановки "Телецентр", расположенного на улице Театральной в г. Житомире", - информирует коммунальное предприятие.
На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударил палкой табло, а затем повредил камеру видеонаблюдения.
Видеоматериалы уже передали в полицию. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности злоумышленника.