Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 04.03.2020    08:53:20
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 4 » 08:19:08

Саботаж перевозчиков? Большинство маршруток Житомира невозможно отследить в приложении и на табло

Сегодня, 22:17:41 180 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Саботаж перевозчиков? Большинство маршруток Житомира невозможно отследить в приложении и на табло

 В мобильном приложении «Dozor» осталось мало маршрутов, которые в реальном времени показывают местонахождение общественного транспорта. Такая же ситуация в Житомире на табло прогнозирования общественного транспорта: отображается время прибытия коммунального транспорта и нескольких маршрутов частных перевозчиков.

Начальник управления транспорта и связи Константин Пидпокровный в комментарии сайту Житомир инфо рассказал, что согласно договору, перевозчики обязаны установить GPS-трекеры, однако проблема возникла в том, что управление не определило единого оператора системы отслеживания.
 

«Перевозчики формально выполнили условие договора еще 3-5 лет назад и каждый автобус оснащен такими трекерами. Но учитывая, что до настоящего времени не определен единый оператор для системы мониторинга, коммунальный транспорт, то есть трамваи, троллейбусы и автобусы работают в системе Dozor, другие перевозчики, хотя и имеют оборудование для передачи данных, но почти как год прекратили договора с данной компанией. Взамен подписали договора с другой компанией, которая также соответствующее обеспечение», - объясняет начальник управления транспорта Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.


Отследить маршрутки в онлайн-режиме теперь можно на двух сайтах. «Dozor» показывает весь коммунальный транспорт и маршруты №1, №3, №44. «Eаsyway» - частные маршруты №58, №33, №30, №19, №19-А. Другие маршруты частных перевозчиков вообще нигде не отображаются.

Сейчас таких перевозчиков не штрафуют, ведь через месяц должны объявить конкурс на определение единого оператора в Житомире.
 

«В настоящее время не штрафуют. После введения нового тарифа с 10 января мы занимались вопросом, чтобы работала система электронного билета. На данном этапе это было очень важно - внедрение валидатора и системы электронного билета. Следующим этапом будет налаживание диспетчеризации, потому что это следующий шаг и главная задача на ближайший месяц-два», - добавляет Пидпокровный.


На вопрос, почему коммунальный автобус №4 не всегда отображается на электронном табло прогнозирования, начальник управления четкого ответа не предоставил. Однако отметил, что коммунальный транспорт мониторят ежедневно.
Тэги: GPS, Житомир, табло, общественный транспорт
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus