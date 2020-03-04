Саботаж перевозчиков? Большинство маршруток Житомира невозможно отследить в приложении и на табло

В мобильном приложении «Dozor» осталось мало маршрутов, которые в реальном времени показывают местонахождение общественного транспорта. Такая же ситуация в Житомире на табло прогнозирования общественного транспорта: отображается время прибытия коммунального транспорта и нескольких маршрутов частных перевозчиков.
Начальник управления транспорта и связи Константин Пидпокровный в комментарии сайту Житомир инфо
рассказал, что согласно договору, перевозчики обязаны установить GPS-трекеры, однако проблема возникла в том, что управление не определило единого оператора системы отслеживания.
«Перевозчики формально выполнили условие договора еще 3-5 лет назад и каждый автобус оснащен такими трекерами. Но учитывая, что до настоящего времени не определен единый оператор для системы мониторинга, коммунальный транспорт, то есть трамваи, троллейбусы и автобусы работают в системе Dozor, другие перевозчики, хотя и имеют оборудование для передачи данных, но почти как год прекратили договора с данной компанией. Взамен подписали договора с другой компанией, которая также соответствующее обеспечение», - объясняет начальник управления транспорта Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.
Отследить маршрутки в онлайн-режиме теперь можно на двух сайтах. «Dozor
» показывает весь коммунальный транспорт и маршруты №1, №3, №44. «Eаsyway
» - частные маршруты №58, №33, №30, №19, №19-А. Другие маршруты частных перевозчиков вообще нигде не отображаются.
Сейчас таких перевозчиков не штрафуют, ведь через месяц должны объявить конкурс на определение единого оператора в Житомире.
«В настоящее время не штрафуют. После введения нового тарифа с 10 января мы занимались вопросом, чтобы работала система электронного билета. На данном этапе это было очень важно - внедрение валидатора и системы электронного билета. Следующим этапом будет налаживание диспетчеризации, потому что это следующий шаг и главная задача на ближайший месяц-два», - добавляет Пидпокровный.
На вопрос, почему коммунальный автобус №4 не всегда отображается на электронном табло прогнозирования, начальник управления четкого ответа не предоставил. Однако отметил, что коммунальный транспорт мониторят ежедневно.
Саботаж перевозчиков? Большинство маршруток Житомира невозможно отследить в приложении и на табло