Саботаж перевозчиков? Большинство маршруток Житомира невозможно отследить в приложении и на табло

«Перевозчики формально выполнили условие договора еще 3-5 лет назад и каждый автобус оснащен такими трекерами. Но учитывая, что до настоящего времени не определен единый оператор для системы мониторинга, коммунальный транспорт, то есть трамваи, троллейбусы и автобусы работают в системе Dozor, другие перевозчики, хотя и имеют оборудование для передачи данных, но почти как год прекратили договора с данной компанией. Взамен подписали договора с другой компанией, которая также соответствующее обеспечение», - объясняет начальник управления транспорта Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.