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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 22 » 09:53:03

Смертельное ДТП на Житомирщине: автомобиль сбил мужчину, идущего по обочине

Вчера, 09:53:03 847 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смертельное ДТП на Житомирщине: автомобиль сбил мужчину, идущего по обочине

 В Житомирской области на автодороге Хорошев - Яблоновка вследствие наезда автомобилем погиб пешеход. О смертельном ДТП сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июня около 00:40 на автодороге Хорошев - Яблоновка, неподалеку с. Теренцы Хорошевской территориальной громады", - информируют правоохранители.


Предварительно установлено, что водитель автомобиля Dacia Logan, 35-летний житомирянин, двигаясь в направлении Хорошева, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине в попутном направлении.


Фото: ГУНП

В результате ДТП пешеход, 26-летний местный житель, от полученных травм погиб на месте происшествия.

"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - добавили в полиции.
Тэги: дтп, Житомирская область, пешеход
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