Смертельное ДТП на Житомирщине: автомобиль сбил мужчину, идущего по обочине

В Житомирской области на автодороге Хорошев - Яблоновка вследствие наезда автомобилем погиб пешеход. О смертельном ДТП сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июня около 00:40 на автодороге Хорошев - Яблоновка, неподалеку с. Теренцы Хорошевской территориальной громады", - информируют правоохранители.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Dacia Logan, 35-летний житомирянин, двигаясь в направлении Хорошева, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине в попутном направлении.
Фото: ГУНП
В результате ДТП пешеход, 26-летний местный житель, от полученных травм погиб на месте происшествия.
"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины"
, - добавили в полиции.