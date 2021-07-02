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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 2 » 10:55:50

Ушел ночью из дома: в Житомире разыскивают 11-летнего мальчика

Сегодня, 10:55:50 315 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушел ночью из дома: в Житомире разыскивают 11-летнего мальчика

 Житомирская полиция разыскивает 11-летнего Романа Осадчука. Известно, что мальчик проживает в г. Житомире. 1 июля около 22:00 он вышел из дома и до сих пор не вернулся.

По имеющейся информации, подросток гуляет в Житомире.

Приметы Романа: худощавого телосложения, волосы короткие русые, выглядит на свой возраст.

Был одет в камуфляжные шорты темно-серого и серого цвета, синие кроссовки «Рибок».

«Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Романа Осадчука, обратитесь по телефону (096) 766-68-55 или сообщите по спецлинии «102», или обратитесь в ближайшее отделение полиции», - призывает полиция.

Тэги: розыск, Житомир, пропал ребенок
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