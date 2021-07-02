Ушел ночью из дома: в Житомире разыскивают 11-летнего мальчика

Житомирская полиция разыскивает 11-летнего Романа Осадчука. Известно, что мальчик проживает в г. Житомире. 1 июля около 22:00 он вышел из дома и до сих пор не вернулся.
По имеющейся информации
, подросток гуляет в Житомире.
Приметы Романа
: худощавого телосложения, волосы короткие русые, выглядит на свой возраст.
Был одет
в камуфляжные шорты темно-серого и серого цвета, синие кроссовки «Рибок».
«Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Романа Осадчука, обратитесь по телефону (096) 766-68-55 или сообщите по спецлинии «102», или обратитесь в ближайшее отделение полиции»
, - призывает полиция.