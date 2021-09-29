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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 29 » 16:04:48

В Житомире пропал 13-летний школьник: полиция объявила розыск

Вчера, 16:04:33 826 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире пропал 13-летний школьник: полиция объявила розыск

 Полиция Житомирской области объявила розыск 13-летнего Даниила Портянко. Утром 29 сентября он ушел из школы в неизвестном направлении, оставив свои вещи в классе. О его местонахождении сейчас ничего не известно.
 

"Парень не имеет мобильного телефона, склонен к самостоятельным путешествиям и может выехать за пределы города", - пояснили в полиции.


Приметы Даниила: на вид 13 лет, невысокого роста, худощавого телосложения, русые волосы, носит очки.

Был одет: в сезонную куртку синего цвета, серую шапку, черные джинсы и черные кроссовки.

"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Даниила Портянко, сообщите по телефону (096) 766-68-55 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.
Тэги: пропал ребенок, Житомир, розыск
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 20:48:48, Вчера [Материал]

за такие фото надо уши на жопу натягивать
из нормального пацана лепят преступника....
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