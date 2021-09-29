В Житомире пропал 13-летний школьник: полиция объявила розыск

Полиция Житомирской области объявила розыск 13-летнего Даниила Портянко. Утром 29 сентября он ушел из школы в неизвестном направлении, оставив свои вещи в классе. О его местонахождении сейчас ничего не известно.
Приметы Даниила
"Парень не имеет мобильного телефона, склонен к самостоятельным путешествиям и может выехать за пределы города", - пояснили в полиции.
: на вид 13 лет, невысокого роста, худощавого телосложения, русые волосы, носит очки.
Был одет: в сезонную куртку синего цвета, серую шапку, черные джинсы и черные кроссовки.
"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Даниила Портянко, сообщите по телефону (096) 766-68-55 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
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