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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 9 » 11:59:50

Представлена програма грандиозного фестиваля Korolev Avia Fest: праздник соберет до 100 000 гостей

Сегодня, 11:59:50 1158 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Представлена програма грандиозного фестиваля Korolev Avia Fest: праздник соберет до 100 000 гостей

 14 и 15 августа в Житомире состоится масштабный авиационный фестиваль "Korolev avia fest". Сегодня мэр во время брифинга рассказал о программе праздника.

Так, по словам мэра, Житомир ждет 500 пилотов из разных стран, а двухдневный авиационный праздник соберет 100 000 посетителей.
 

"Теперь Житомирский аэропорт имеет статус международного, поэтому ожидаем много пилотов малой авиации из Франции, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Молдовы и других стран. Будут представлены интересные самолеты, выступления парашютистов ... Впервые в Житомире пройдет чемпионат Украины по дронам. Огромная зона фудкортов, детские мастер-классы", - рассказывает мэр Житомира.


Планируется выставка электрокаров и розыгрыш машины Tesla. Принять участие в нем смогут те посетители, которые приобретут электронные билеты для прохода в зону самолетов. Стоимость одного - около 50 грн.

Хедлайнерами фестиваля станут NK (Настя Каменских) и Jerry Heil.

Концерты, мастер-классы, зона фудкорта, показательные выступления - бесплатные для посетителей.

К аэропорту будет организован спецподвоз.

"В прошлом году было проблематично добраться на фестиваль. В этот раз, дорога от Киевского шоссе до аэропорта будет закрытой для авто: только пешеходы и отдельная полоса для людей с инвалидностью! От знака "Аэропорт" до локации фестиваля будут курсировать коммунальные автобусы", - резюмировал Сухомлин.

Тэги: фестиваль, Житомир, Korolev fest
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Комментариев: 2
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 12:11:03, Сегодня [Материал]

На замітку організаторам - продумати можливості паркування авто. Минулого року з цим була проблема
Boris
2 Boris (Boris)   • 13:25:07, Сегодня [Материал]

Це була не проблема! Це був ПИЗДЕЦЬ!
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