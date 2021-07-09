Представлена програма грандиозного фестиваля Korolev Avia Fest: праздник соберет до 100 000 гостей

14 и 15 августа в Житомире состоится масштабный авиационный фестиваль "Korolev avia fest". Сегодня мэр во время брифинга рассказал о программе праздника
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Так, по словам мэра, Житомир ждет 500 пилотов из разных стран, а двухдневный авиационный праздник соберет 100 000 посетителей.
"Теперь Житомирский аэропорт имеет статус международного, поэтому ожидаем много пилотов малой авиации из Франции, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Молдовы и других стран. Будут представлены интересные самолеты, выступления парашютистов ... Впервые в Житомире пройдет чемпионат Украины по дронам. Огромная зона фудкортов, детские мастер-классы", - рассказывает мэр Житомира.
Планируется выставка электрокаров и розыгрыш машины Tesla. Принять участие в нем смогут те посетители, которые приобретут электронные билеты для прохода в зону самолетов. Стоимость одного - около 50 грн.
Хедлайнерами фестиваля станут NK (Настя Каменских) и Jerry Heil
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Концерты, мастер-классы, зона фудкорта, показательные выступления - бесплатные для посетителей.
К аэропорту будет организован спецподвоз.
"В прошлом году было проблематично добраться на фестиваль. В этот раз, дорога от Киевского шоссе до аэропорта будет закрытой для авто: только пешеходы и отдельная полоса для людей с инвалидностью! От знака "Аэропорт" до локации фестиваля будут курсировать коммунальные автобусы"
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