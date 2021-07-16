Віталій Бунечко: Наша мета — розбудовувати медичну інфраструктуру Житомирської області

15 липня, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко долучився до відкриття чергового об’єкту програми Президента «Велике будівництво» — відділення екстреної медичної допомоги КНП «Центральна районна лікарня» Житомирської районної ради. Також у відкритті взяли участь керівництво Житомирської районної ради та самого медичного закладу.



«Сьогодні наше завдання — розбудовувати медичну інфраструктуру Житомирської області, адже всі ми розуміємо, як пандемія вплинула на наших медиків, які щоденно знаходяться на передовій боротьби з коронавірусною інфекцією. Тому ми і далі будемо продовжувати будувати та реконструювати медичні установи в рамках програми Президента України «Велике будівництво»», — наголосив Віталій Бунечко, - повідмоляють на сайті ОДА.



Учасники заходу мали змогу оглянути реконструйоване під відділення екстреної медичної допомоги приміщення приймально-діагностичного відділення, а також дізнатися про розширення медичних послуг завдяки новому устаткуванню.

Це один із 10 опорних закладів охорони здоров’я Житомирської області, який обслуговує більш ніж 150 тисяч жителів територіальних громад Житомирського району та прилеглих територій.

Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА, реконструкція приймально-діагностичного відділення під відділення екстреної медичної допомоги КНП «Центральна районна лікарня» Житомирської районної ради у с. Станишівка Житомирського району Житомирської області розпочалася у 2020 році за кошти Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів із реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах.

Проєктом була передбачена реконструкція існуючого приймального відділення на 1-му поверсі будівлі медичного закладу:

запроєктовано ізолятор з окремим входом із пандусом для маломобільних груп населення; влаштувано бокси під’їзду автомобілів «швидкої допомоги».

Також здійснено І-у чергу термосанації фасадів будівлі (утеплення стін і цоколю з подальшим оздобленням). Набір, склад та площі приміщень запроєктовано згідно норм та рекомендацій МОЗ України «Брендбук відділення екстреної медичної допомоги». Проєктом благоустрою передбачено частковий ремонт асфальтобетонного перекриття та ремонт вимощення.



